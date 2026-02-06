Litige avec la CBAO : Bocar Samba Dièye réclame toujours la restitution de ses avoirs

Depuis 2008, l’opérateur économique sénégalais Bocar Samba Dièye est engagé dans une longue procédure judiciaire l’opposant à la banque CBAO, dans le cadre de la récupération de biens et de fonds qu’il estime avoir été saisis de manière injustifiée. Un rapport d’expertise, validé par la justice et reconnu par les deux parties, lui donne entièrement gain de cause. Ce document préconise la restitution de ses avoirs, ainsi que le paiement de près de 2 milliards de francs CFA au titre des agios et de plus de 388 milliards de francs CFA correspondant à des frais de pénalité.

Malgré plusieurs décisions favorables rendues par les juridictions compétentes, Bocar Samba Dièye n’a, à ce jour, toujours pas pu accéder à ses fonds. Les discussions engagées sous l’égide de l’État du Sénégal n’ont pas encore abouti à une issue concrète, prolongeant ainsi le différend.

Face à cette situation, l’opérateur économique sollicite l’intervention des autorités pour l’organisation d’une confrontation directe avec la CBAO, dans le but de faire toute la lumière sur les points de désaccord et de faciliter la restitution de ses biens. Son représentant, Famara Ibrahima Cissé, président de l’ACSIF, estime que la banque adopterait une stratégie de temporisation, retardant volontairement les échanges afin de conserver les avoirs concernés.

Au-delà du cas individuel de Bocar Samba Dièye, ce dossier soulève la question de la protection des droits des opérateurs économiques face aux établissements financiers et interpelle l’État sur son rôle dans la garantie de l’équité et du respect des décisions de justice. Pour l’intéressé, l’enjeu dépasse la seule récupération de ses fonds : il s’agit également de préserver le fruit de plusieurs décennies de travail et de démontrer que la justice sénégalaise peut s’imposer face à des pratiques jugées dilatoires. ✅ dakaractu