Russie : des chutes de neige exceptionnelles font deux morts au Kamtchatka

Des images largement relayées sur les réseaux sociaux montrent des amas de neige atteignant parfois le deuxième étage des immeubles, tandis que des habitants tentent de dégager des passages à la pelle, au milieu de congères dépassant la hauteur des véhicules.





État d’urgence décrété

Si les fortes chutes de neige sont fréquentes dans cette région volcanique, l’intensité de l’épisode actuel est jugée inhabituelle. À Petropavlovsk-Kamtchatski, principale ville du territoire, le maire a décrété l’état d’urgence face à la situation.



Selon Sergueï Lebedev, responsable local du ministère russe des Situations d’urgence, deux hommes ont trouvé la mort, écrasés par l’effondrement de masses de neige tombées depuis le toit d’un immeuble et d’une maison. Les écoles ont suspendu les cours et de nombreuses entreprises ont basculé en télétravail.





Routes ensevelies, armée mobilisée

D’après le ministère russe de la Défense, plus de 150 kilomètres de routes ont été recouverts par une couche de neige pouvant atteindre 80 centimètres, tandis que certaines congères culminent à près de quatre mètres. Des unités militaires ont été déployées pour appuyer les autorités locales dans les opérations de déneigement et de secours.





Inquiétudes sur l’approvisionnement

Le média local Kamtchatka-Inform rapporte des scènes d’achats de panique dans plusieurs quartiers. Certains habitants affirment ne plus trouver de pain, d’œufs ou de lait dans les épiceries. Les autorités assurent toutefois qu’il n’existe pas de pénurie généralisée, reconnaissant que l’accès à certains commerces reste fortement entravé par la neige.





La tempête devrait encore affecter la région dans les prochains jours, compliquant les efforts de retour à la normale dans ce territoire déjà soumis à des conditions climatiques extrêmes.





