Un Sénégalais impliqué dans une fusillade meurtrière au Texas

Les faits se sont déroulés dans la nuit, provoquant un important déploiement policier dans la capitale texane. Les victimes ont été rapidement prises en charge par les services d’urgence, tandis que les forces de sécurité ont sécurisé la zone.



Lors d’un point de presse, un responsable du bureau local du Federal Bureau of Investigation (FBI) à San Antonio a indiqué que l’enquête était en cours. « Il est encore trop tôt pour déterminer avec certitude la motivation », a-t-il déclaré, tout en précisant que certains éléments retrouvés sur le suspect et dans son véhicule faisaient l’objet d’analyses approfondies.





À ce stade, les autorités n’ont pas confirmé la qualification terroriste des faits. Les enquêteurs examinent toutes les pistes possibles afin d’établir les circonstances exactes de l’attaque.



Cette attaque intervient dans un contexte international marqué par de fortes tensions au Moyen-Orient. Toutefois, aucun lien officiel n’a pour l’instant été établi entre ces événements internationaux et la fusillade d’Austin.





Les autorités locales appellent à la prudence face aux informations circulant sur les réseaux sociaux et invitent le public à se référer exclusivement aux communications officielles le temps que l’enquête progresse.

