CAN 2025 : le trophée fait escale à Thiès avec la caravane « Dello njukel »

La ville de Thiès a été l’hôte, samedi, du trophée de la Coupe d’Afrique des nations 2025, remporté par l’équipe nationale sénégalaise le 18 janvier à Rabat, au Maroc. Cette étape s’inscrivait dans le cadre de la caravane nationale baptisée « Dello njukel », conduite par le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall.

S’exprimant devant les autorités et les populations locales, le président de la FSF a fait part de sa satisfaction d’être à Thiès, une ville qu’il a présentée comme ayant largement contribué au parcours victorieux des Lions durant cette compétition continentale. Il en a profité pour saluer le président de la ligue régionale de football de Thiès, qu’il considère comme un acteur clé du dispositif ayant conduit au sacre de l’équipe nationale.

Abdoulaye Fall a également indiqué que les autorités étatiques ont souhaité que le trophée soit présenté dans toutes les régions du pays, afin de permettre à l’ensemble des Sénégalais de le voir. Dans ce cadre, la caravane s’était rendue, quelques jours plus tôt, à la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss, à Dakar, où elle a été accueillie par un soutien qu’il a qualifié d’exceptionnel.

Remerciant la population de Thiès pour son accueil, le président de la FSF a sollicité des prières afin que, après ce trophée continental, le Sénégal puisse atteindre un jour le sacre mondial. Selon lui, le potentiel actuel de l’équipe nationale permet d’envisager tous les objectifs, sans se fixer de limites.

Prenant la parole à son tour, l’adjoint au gouverneur chargé du développement, Ababacar Sadikh Niang, a souligné que ce trophée symbolise bien plus qu’une victoire sportive. Il a insisté sur les valeurs portées par les joueurs de l’équipe nationale, appelant à l’unité autour du drapeau national, condition essentielle, selon lui, pour espérer d’autres succès majeurs, y compris à l’échelle mondiale.

Après son passage à Thiès, la caravane a poursuivi son itinéraire en direction de Tivaouane, avant de faire étape pour la nuit à Louga. ✅aps