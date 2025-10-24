Rufisque : un mariage fantôme dévoile une escroquerie en ligne

Selon l’enquête, tout a commencé par un simple SMS envoyé par erreur à D. Samba, qui allait devenir le point de départ d’une relation virtuelle entre elle et le mis en cause. Rapidement, les échanges ont pris une tournure amoureuse, sans qu’aucune rencontre physique n’ait lieu.



Pour séduire et gagner la confiance de la victime, M. Fall a usurpé l’identité de Meissa Ngom, président d’une association sportive et culturelle (ASC) de Zac Mbao, bien connu dans le milieu local. Il envoyait à D. Samba des photos de ce dernier, se faisant passer pour lui.



Quelques semaines plus tard, il franchit une nouvelle étape : il propose le mariage à la jeune femme et contacte même son oncle pour fixer une date. Pour « prouver sa bonne foi », il demande à sa promise de prendre en charge les frais de la cérémonie, promettant un remboursement immédiat. Convaincue, D. Samba s’endette à hauteur de 300 000 F CFA pour organiser la célébration et prévenir sa famille et ses proches.



Le jour J, alors que les invités se rassemblent et que l’heure du départ pour la mosquée approche, le « marié » devient injoignable. La supercherie éclate, plongeant D. Samba dans une profonde désillusion. Endettée et humiliée devant sa famille et ses invités, elle réalise qu’elle a été victime d’une escroquerie minutieusement orchestrée.



Après enquête, M. Fall a été arrêté et placé en garde à vue au commissariat central de Rufisque, sous le coup d’une plainte déposée par la plaignante. L’affaire illustre une nouvelle fois les dangers des relations virtuelles et les dérives liées à l’usurpation d’identité sur les réseaux sociaux.

