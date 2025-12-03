Australie : Un parachutiste happé se retrouve accroché à l’arrière de l’avion, il survit par miracle

Un Australien a frôlé le pire lors d’un saut en parachute au-dessus de la ville de Tully, dans le Queensland. Alors qu’il se trouvait à la porte de l’avion, prêt à s’élancer, il a vu la poignée de son parachute de secours s’accrocher au rabat d’une aile. Celui-ci s’est donc soudainement déclenché. L’homme s’est retrouvé happé dans les airs et sa voile s’est enroulée autour de la queue de l’appareil. Il est resté suspendu dans le vide, à plus de 4.500 mètres d’altitude, sous les yeux des autres participants en détresse.



Cet incident s’est produit le 20 septembre dernier, mais la vidéo n’a été rendue publique que jeudi, en même temps que les conclusions de l’enquête menée par le Bureau australien de la sécurité des transports (ATSB). L’accident a été entièrement filmé par une caméra fixée au Cessna et par celle du parachutiste, relaie le Sydney Morning Herald.





Sauvé par un couteau

Pour se libérer, l’homme a eu la présence d’esprit de se servir d’un couteau à crochet. Il a coupé les cordes du parachute de secours avant de plonger en chute libre. L’homme a ensuite ouvert son parachute principal et s’est posé au sol, sain et sauf.



Mais cet incident aurait pu avoir d’autres conséquences. Quand il a été happé, le parachutiste a violemment heurté un stabilisateur de l’appareil. « Le pilote se souvient avoir senti l’avion piquer soudainement du nez et avoir constaté une baisse rapide de la vitesse, a déclaré Angus Mitchell, commissaire en chef de l’ATSB. Ne sachant pas au départ ce qui s’était passé, le pilote a cru que l’avion avait décroché, et il a poussé sur le manche et augmenté la puissance en réponse. »



L’avion de pose malgré les difficultés

Un geste qui aurait pu être fatal au parachutiste. Le pilote a lancé un appel de détresse au centre de contrôle aérien de Brisbane avant finalement d’atterrir sans encombre.







Dans ses conclusions, l’ATSB appelle les parachutistes à la vigilance et surveiller la poignée de leur matériel avant de sauter. « Le fait de porter un couteau à crochet, bien que cela ne soit pas une obligation réglementaire, pourrait sauver des vies en cas de déploiement prématuré du parachute de secours », estime par ailleurs l’organisme.