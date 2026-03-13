Rufisque : des mesures annoncées pour libérer les abords du marché central

Les autorités administratives de Rufisque ont décidé de prendre des dispositions pour mettre fin à l’occupation désordonnée de la voie publique aux alentours du marché central. Cette initiative vise à améliorer la circulation dans une zone particulièrement fréquentée.

Dans un communiqué, le préfet souligne que l’encombrement des artères perturbe fortement les déplacements des usagers, notamment en cette période marquée par une affluence accrue liée au ramadan et au carême.

L’un des principaux facteurs identifiés concerne l’utilisation des plateaux-charrettes à traction humaine, appelés « pousse-pousse ». Initialement destinés au transport de marchandises, ces équipements sont désormais utilisés comme espaces de vente, contribuant à la saturation des voies autour du marché.

Pour remédier à cette situation, il est désormais interdit de stationner ces charrettes dans les zones concernées à partir du vendredi 20 mars 2026. Cette mesure s’inscrit dans une démarche visant à rétablir l’ordre et à fluidifier la circulation.

Le préfet précise que des opérations de dégagement seront menées en collaboration avec les forces de sécurité, sans annonce préalable. Les personnes ne respectant pas cette interdiction s’exposent à des mesures de saisie de leur matériel.

À travers cette décision, les autorités entendent mieux organiser l’espace public et renforcer la sécurité dans les zones à forte activité commerciale du département.