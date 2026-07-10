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Rufisque :'dafa fone xalé bi', un enseignant présenté au parquet après un incident en pleine classe


Rédigé le Vendredi 10 Juillet 2026 à 20:36 | Lu 47 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un enseignant de mathématiques exerçant à l'école Kambal de Rufisque a été présenté au parquet à la suite d'un incident survenu dans une salle de classe. Selon les informations rapportées, une élève de 15 ans a déclaré que son professeur lui avait imposé un geste déplacé alors qu'elle composait une épreuve de sciences physiques.


Rufisque :'dafa fone xalé bi', un enseignant présenté au parquet après un incident en pleine classe

Selon les informations disponibles, les faits se seraient produits lors d'une composition de sciences physiques. Une élève de 15 ans a rapporté un comportement inapproprié de la part de son professeur. Sa tutrice a ensuite déposé une plainte auprès des autorités compétentes.
 

Saisie de l'affaire, la Sûreté urbaine du commissariat central de Rufisque a mené les investigations nécessaires. À l'issue de l'enquête, l'enseignant, de nationalité nigériane et identifié par les initiales P. O. Ufomba, a été interpellé puis placé en garde à vue.
 

À la fin de cette mesure, il a été présenté au procureur de la République près le tribunal de Rufisque. Le parquet devra désormais décider des suites judiciaires à donner à cette affaire, conformément aux conclusions de l'enquête.
 
L'enquête se poursuit afin de permettre à la justice d'établir les circonstances exactes des faits et de statuer sur les responsabilités éventuelles.



Lat Soukabé Fall

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