Rouen : Un homme prend feu en faisant le plein à la station-service

Mardi 11 Novembre 2025

Le trentenaire a été hospitalisé en urgence absolue après avoir pris feu lorsqu’il faisait le plein dans une station-service près de Rouen



Accidentelles ou volontaires, les raisons d’un pareil événement ne sont pas encore connues. Ce lundi vers 13h30, un homme d’une trentaine d’années a pris feu alors qu’il faisait le plein à la station-service d’un Carrefour Market du nord-est de Rouen, rapporte Paris Normandie.



Brûlé sur une grande partie du corps et hospitalisé en urgence absolue, l’infortuné doit pour l’heure la vie sauve à des passants qui se sont précipités sur lui pour étouffer les flammes avec des vêtements.



Enquête en cours

Ni le véhicule de la victime ni les installations n’ont été touchés par les flammes. La station, sécurisée puis brièvement fermée, a pu rouvrir en fin d’après-midi. Six témoins, dont des employés, ont été pris en charge. Deux personnes, choquées, ont reçu un soutien médical. Une cellule psychologique a été mise en place, poursuit le quotidien normand.



La gendarmerie de Saint-Jacques-de-Darnétal a ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet accident.