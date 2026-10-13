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Rond-point Concorde : un taxi et une Jakarta se heurtent à Thiès


Rédigé le Mardi 13 Octobre 2026 à 10:32 | Lu 81 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un accident de la circulation impliquant un taxi et une moto Jakarta s’est produit lundi 12 octobre 2026, à 10 h 38, au rond-point Concorde, à Thiès. La moto était conduite par un jeune homme âgé de 36 ans. Aucun décès n’a été signalé, mais les circonstances exactes de la collision restent à préciser.


Rond-point Concorde : un taxi et une Jakarta se heurtent à Thiès

Un accident de la circulation s’est produit lundi 12 octobre 2026, aux environs de 10 h 38, au rond-point Concorde, dans la ville de Thiès. La collision a impliqué un taxi et une moto Jakarta conduite par un jeune homme âgé de 36 ans.
 
L’incident s’est déroulé en pleine matinée, au niveau de ce carrefour fréquenté de la capitale du Rail. Les deux véhicules se sont heurtés dans des circonstances qui restent à préciser. Pour l’heure, les informations disponibles ne permettent pas de déterminer les causes exactes de la collision ni d’établir avec précision le déroulement des faits.
 

Aucun décès signalé

Contrairement aux accidents les plus graves enregistrés sur les routes, cette collision n’a fait l’objet d’aucun signalement de décès. Toutefois, le bilan concernant d’éventuels blessés n’est pas établi à ce stade.
 

La prudence au niveau des carrefours

Cet incident remet en évidence les enjeux de la sécurité routière dans les zones de forte circulation. À Thiès, les taxis et les motos Jakarta font partie des moyens de transport couramment utilisés par les populations pour leurs déplacements quotidiens. Leur présence simultanée sur les mêmes axes nécessite une vigilance constante de la part de tous les usagers.
 
Les carrefours et les ronds-points exigent notamment une attention particulière, en raison des changements de direction, des croisements de trajectoires et de la circulation parfois dense. Le respect des règles de priorité, la maîtrise de la vitesse et l’anticipation des mouvements des autres véhicules demeurent essentiels pour limiter les risques de collision.
 
Le rond-point Concorde a ainsi été le théâtre de cet accident lundi matin. En attendant que les circonstances exactes soient davantage éclaircies, cet incident rappelle l’importance de la prudence sur les routes de la capitale du Rail.
 


Lat Soukabé Fall

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