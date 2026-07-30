Selon les premiers éléments de l'enquête, la femme aurait été violemment agressée dans des circonstances qui restent encore à éclaircir. Les faits ont provoqué une vague d'indignation au sein de la population, qui réclame que les auteurs soient rapidement identifiés et traduits devant la justice.





Informées des faits, les forces de sécurité ont ouvert une enquête afin de reconstituer le déroulement de l'agression, de recueillir des témoignages et de procéder aux constatations nécessaires. Les enquêteurs s'emploient à exploiter toutes les pistes susceptibles de faire avancer le dossier.





Au-delà de cette affaire, ce drame relance le débat sur la protection des personnes les plus vulnérables, notamment celles vivant avec des troubles mentaux ou en situation d'errance. Plusieurs acteurs de la société civile appellent à renforcer les mécanismes de prise en charge et de protection afin de prévenir de tels actes.



En attendant les conclusions de l'enquête, les habitants de Kébémer espèrent que toute la lumière sera faite sur cette affaire et que les responsables répondront de leurs actes devant la justice.

