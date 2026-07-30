Alertés dès les premières flammes, les sapeurs-pompiers se sont rapidement déployés sur les lieux afin de contenir la propagation du feu. Malgré leurs efforts, le brasier s'est propagé avec une extrême rapidité à l'ensemble du bâtiment, réduisant en cendres les équipements de production ainsi que les stocks de l'entreprise.





Le Directeur général de l'Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APROSI) s'est rendu sur le site pour constater l'ampleur des dégâts. Cette visite visait également à témoigner du soutien de l'agence à l'entreprise sinistrée, installée dans le domaine industriel placé sous sa gestion.





À ce stade, l'origine de l'incendie demeure inconnue. Les autorités compétentes devraient ouvrir une enquête afin de déterminer les causes exactes du sinistre et d'évaluer le montant des pertes subies par Sen Oscar.



Aucune perte en vie humaine n'a été signalée jusqu'à présent. Les investigations se poursuivent pour faire toute la lumière sur les circonstances de cet incendie qui a fortement marqué la zone industrielle de Diamniadio.

