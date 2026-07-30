L'enquête ouverte autour de l'affaire dite « Bébé Réma » continue de prendre de l'ampleur. Selon les informations rapportées par L'Observateur, les investigations de la Brigade de recherches de Keur Massar ont permis de mettre au jour un réseau impliquant une influenceuse, plusieurs commerçants et d'autres personnes soupçonnées d'avoir bénéficié de sommes importantes provenant d'un jeune commerçant.





À l'origine du dossier, le plaignant, I. Dieng, affirme avoir été délesté d'environ 100 millions de francs CFA au fil de plusieurs opérations financières. Les personnes mises en cause sont poursuivies pour association de malfaiteurs, escroquerie, extorsion de fonds et détournement de mineur.





Les enquêteurs ont rapidement identifié les principaux protagonistes après le dépôt de la plainte. En seulement vingt-quatre heures, plusieurs interpellations ont été effectuées, permettant de retracer une partie des flux financiers.





L'un des temps forts de l'enquête reste l'arrestation de Marième Diagne, connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Bébé Réma. Attirée à un rendez-vous au rond-point Cambérène, elle a été interpellée par les gendarmes qui surveillaient discrètement les lieux.





Au cours de son audition, l'influenceuse a reconnu avoir reçu une voiture offerte pour son anniversaire ainsi qu'une somme de 9,5 millions de francs CFA, qu'elle présente comme un financement destiné à un projet commercial. Elle affirme toutefois qu'aucune relation amoureuse ne la liait au plaignant et soutient que leurs échanges étaient purement amicaux.





Face aux éléments recueillis, Bébé Réma a restitué le véhicule. Sa famille a également versé 4 millions de francs CFA, tandis qu'un protocole d'accord prévoit le remboursement du reliquat de 5,5 millions de francs CFA.





De son côté, le plaignant a expliqué aux enquêteurs avoir financé plusieurs projets au profit de différentes personnes. Il évoque notamment 5 millions FCFA pour une activité de vente de vêtements, 10 millions FCFA pour l'acquisition d'un appartement meublé destiné à la location, 7,5 millions FCFA pour une commande de maillots et 5 millions FCFA investis dans un projet de maraîchage.





Les investigations ont également permis d'identifier plusieurs autres bénéficiaires présumés, parmi lesquels figurent des commerçants, un styliste et un coiffeur. Certains ont commencé à rembourser les sommes perçues ou à restituer les biens acquis. En revanche, un coiffeur, soupçonné d'avoir reçu 10 millions de francs CFA, reste placé en garde à vue.





Selon L'Observateur, cinq des six personnes arrêtées ont retrouvé la liberté après avoir entamé des démarches de remboursement ou de restitution. Les enquêteurs poursuivent néanmoins leurs investigations afin d'établir avec précision les responsabilités de chaque protagoniste et de déterminer les conditions exactes dans lesquelles les fonds ont été distribués.





L'affaire, loin d'être terminée, pourrait encore connaître de nouveaux rebondissements à mesure que les investigations progressent.

