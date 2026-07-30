À l’occasion de la célébration du Grand Magal de Touba, El Hadji Saniokh Sène a organisé à Thiès une rencontre marquée par la présence de plusieurs autorités religieuses et politiques. Une occasion pour lui de se prononcer sur l’actualité politique nationale, notamment sur les spéculations autour d’une éventuelle séparation entre le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. Prenant la parole devant le ministre et maire de la commune de Thiès Est, Me Ousmane Diagne, El Hadji Saniokh Sène a invité les Sénégalais à faire preuve de prudence face aux débats et commentaires sur les relations entre les deux principales figures du pouvoir. « Rien n’est encore définitif » Sur la question d’une éventuelle rupture entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, El Hadji Saniokh Sène estime qu’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Il appelle ainsi les acteurs politiques et les citoyens à éviter les prises de position précipitées. Selon lui, des initiatives doivent plutôt être prises pour préserver l’unité et favoriser le rapprochement entre les deux responsables politiques. Pour El Hadji Saniokh Sène, l’essentiel doit rester la stabilité du pays et la poursuite des actions en faveur des populations. « L’urgence, c’est de répondre aux préoccupations des Sénégalais » Dans son intervention, le responsable politique insiste sur la nécessité pour les acteurs de rester davantage à l’écoute des Sénégalais et de travailler sur les projets d’intérêt commun. Il estime que les divergences politiques ne doivent pas faire oublier les priorités du pays, notamment le développement économique et social, ainsi que l’amélioration des conditions de vie des populations. El Hadji Saniokh Sène appelle ainsi à privilégier les actes positifs susceptibles de contribuer à l’unité du camp au pouvoir et, plus largement, à permettre au Sénégal de poursuivre sa marche vers le développement. Un allié de Pastef qui revendique sa liberté d’action Se présentant également comme un allié du parti Pastef, El Hadji Saniokh Sène affirme toutefois ne pas se fixer de limites dans la scène politique sénégalaise. Une position qui traduit, selon ses propos, sa volonté de continuer à jouer pleinement son rôle dans le débat public. À Thiès, son message se veut donc un appel à la retenue et au dépassement des clivages : plutôt que de s’attarder sur les spéculations autour d’une éventuelle rupture entre Sonko et Diomaye, il invite les responsables politiques à privilégier le dialogue, l’unité et les intérêts du Sénégal.