Les nouvelles données relatives à la sécurité durant le Grand Magal de Touba 2026 mettent en évidence la forte implication des motocyclettes dans les accidents de la circulation enregistrés pendant l'événement.

Sur les 278 accidents recensés, 183 concernaient des motos, soit près des deux tiers du total. Ces accidents impliquant des deux-roues ont entraîné sept décès.

Parmi les personnes décédées, cinq portaient un casque au moment de l'accident, tandis que deux ne disposaient d'aucune protection.

Ces chiffres viennent renforcer les appels à la prudence lancés par les autorités, notamment la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Les motocyclistes sont invités à respecter davantage le Code de la route.

Le bilan rappelle également que le port du casque, malgré son importance, ne suffit pas à garantir à lui seul la sécurité des conducteurs et passagers. La vitesse excessive et les autres comportements dangereux constituent également des facteurs de risque sur les routes.