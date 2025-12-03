Les étudiants de l’UGB suspendent provisoirement leur grève après de nouveaux engagements des autorités





La Coordination des étudiants de Saint-Louis a annoncé la suspension, pour une durée limitée, de son mot d’ordre de grève. Cette décision intervient dans l’attente de la concrétisation des engagements pris par les autorités concernant plusieurs préoccupations majeures de la communauté universitaire.



Le 4 décembre, une délégation de l’Université Gaston Berger s’était rendue à Dakar pour rencontrer le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Daouda Ngom. Le Premier ministre Ousmane Sonko avait également échangé avec les étudiants par correspondance, précise un communiqué.



Ces discussions ont porté sur la nécessité de trouver une issue à la crise sans renoncer aux revendications essentielles. Les étudiants ont notamment insisté sur l’amélioration de l’accès au wifi, la poursuite des chantiers en cours et le versement des allocations.



À la suite de ces échanges, ils ont décidé de mettre en pause leur mouvement après deux semaines de mobilisation, dans l’attente du respect des mesures annoncées : installation d’un satellite pour renforcer la connexion Internet, relance des travaux de l’UGB et paiement des bourses et subventions, avec des rappels prévus dès janvier et février 2026.



La CESL invite ainsi les étudiants à reprendre les cours tout en précisant que, si les engagements ne sont pas tenus, la mobilisation pourra être relancée à tout moment.

