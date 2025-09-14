Un homme s’incruste à leur mariage, les époux découvrent son identité quatre ans plus tard

Il se rend au mauvais mariage

L’Écossaise est même allée jusqu’à poser la question au photographe ainsi qu’au personnel de l’hôtel : « Absolument personne ne savait qui c’était. » Perturbée par ce mystère, Michelle Wylie a fini par partager certaines photos sur Facebook en espérant que quelqu’un finisse par reconnaître cet invité mystère.

C’est finalement un influenceur britannique qui a permis l’identification de l’homme en partageant les photos à sa communauté. L’invité en question est Andrew Hillhouse, un homme qui, ce soir-là, s’est tout simplement… trompé de mariage. Il était en effet attendu à une autre soirée à 3 km de là.

« Qu’est-ce qui se passe ? »

Après avoir reçu le mauvais itinéraire, l’Écossais s’est retrouvé à cette soirée, peu étonné de ne reconnaître personne puisqu’il n’était censé connaître que son compagnon et la mariée. Ce n’est qu’au début de la cérémonie qu’il a compris le problème. « À la seconde où j’ai vu la mariée, je me suis dit "Oh non, ce n’est pas la bonne personne, qu’est-ce qui se passe ?" »

Coincé là, Andrew Hillhouse a patiemment attendu la fin de la cérémonie avant de prendre la fuite – mais pas avant d’avoir dû participer à quelques photos de groupe. Depuis son identification, il a rencontré Michelle Wylie officiellement et tous deux ont beaucoup ri de cette mésaventure. « C’était beaucoup plus facile de m’incruster dans un mariage que ce que j’aurais pensé ! », a conclu l’Écossais.

Michelle et John Wylie se sont mariés le 20 novembre 2021 dans un hôtel sur la côte du South Ayrshire. La cérémonie et la soirée se sont très bien passées mais en recevant les clichés pris par le photographe, la mariée a repéré un homme qu’elle ne connaissait pas. Elle a d’abord interrogé son mari, sa famille puis ses amis et ceux de son époux.