L'Actualité au Sénégal

Écartée du Palais : une technicienne de surface relaxée après avoir utilisé des certificats médicaux frauduleux


Rédigé le Lundi 22 Septembre 2025 à 12:25 | Lu 45 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le tribunal de Pikine-Guédiawaye a rendu son verdict dans une affaire impliquant Bassine D., technicienne de surface, et Ousmane D., assistant infirmier surnommé « docteur » dans son quartier. Les deux étaient poursuivis pour faux et usage de faux documents administratifs, après que Bassine D. ait utilisé des certificats médicaux délivrés par Ousmane D., moyennant 1 000 F CFA, pour justifier ses absences au travail.


Lors du procès, Bassine D. a nié toute intention frauduleuse, expliquant qu’elle avait réellement été malade et dénonçant les conditions de travail précaires au sein de son employeur, Hygiène Plus, où les salaires varient entre 50 000 et 70 000 F CFA sans protection sociale. Elle a également affirmé que son recours aux certificats était une conséquence de son affectation du Palais de la République à l’hôpital Fann, qu’elle percevait comme injuste.

L’avocat de l’entreprise, pour sa part, a soutenu que la prévenue agissait par vengeance. Quant à Ousmane D., il a reconnu avoir établi les documents, invoquant ses dix années d’expérience hospitalière et assurant ignorer qu’il n’avait pas le droit de prescrire. Le procureur, jugeant son attitude désinvolte, l’a recadré, rappelant la gravité de ses actes.

Après délibéré, le tribunal a condamné Ousmane D. à un mois de prison avec sursis pour faux, usurpation de fonction et exercice illégal de la médecine. Bassine D., elle, a été relaxée au bénéfice du doute, conclut L’Observateur.



Lat Soukabé Fall

