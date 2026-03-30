Réforme des daaras : une nouvelle orientation annoncée à Dakar

Une étape importante a été franchie dans le processus de modernisation du système éducatif avec la tenue des Assises nationales consacrées aux daaras. L’objectif principal reste leur intégration dans le cadre éducatif national, tout en préservant leurs particularités.

Lors de la cérémonie de clôture organisée à Dakar, le Premier ministre Ousmane Sonko a souligné que la phase des réflexions était désormais dépassée, laissant place à des actions concrètes. Il a insisté sur la nécessité d’inscrire les daaras dans une approche éducative globale, cohérente et ouverte.

Selon lui, ces rencontres ont permis d’aller au-delà des simples discussions pour aboutir à un engagement fort entre les attentes sociales et la volonté politique. Ce travail collectif marque également une reconnaissance du rôle central des daaras dans la Vision Sénégal 2050. Il a salué la participation active des acteurs du secteur, notamment les responsables de daaras, qui ont contribué à un processus inclusif mené à différents niveaux.

Les conclusions des échanges s’organisent autour de plusieurs axes structurants. Ceux-ci concernent notamment la définition claire des missions éducatives, l’instauration d’un mode de gestion transparent et la mise en place d’un cadre juridique assurant une reconnaissance officielle. Une attention particulière est aussi accordée à l’amélioration des conditions d’apprentissage, afin d’offrir un cadre plus digne aux élèves.

Le chef du gouvernement a rappelé que cette démarche dépasse le cadre d’une simple réforme, évoquant un enjeu lié à l’identité éducative du pays. Dans cette logique, il a annoncé que les recommandations issues des assises seront transmises au président Bassirou Diomaye Faye, chargé d’en définir les orientations finales en vue de leur mise en œuvre.

Placées sous le thème du repositionnement des daaras dans le système éducatif, ces assises, pilotées par le ministère de l’Éducation nationale, visent à établir les bases d’une intégration équilibrée et durable.