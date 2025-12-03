Budget 2026 : plus de 681 milliards FCFA prévus pour le ministère des Finances





Le projet de budget du ministère des Finances et du Budget pour l’exercice 2026 a été présenté samedi devant les députés. Il est arrêté à 681,762 milliards de francs CFA en autorisations d’engagement (AE) et à 676,351 milliards de francs CFA en crédits de paiement (CP).



Lors de cette séance plénière, le gouvernement était représenté par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, accompagné de la secrétaire d’État chargée des Relations avec les institutions, Marie Rose Khady Fatou Faye.



D’après un rapport parlementaire, le budget du ministère pour 2026 s’articule autour de onze programmes. Ceux-ci couvrent plusieurs domaines, notamment le pilotage administratif, la gestion des ressources douanières, la fiscalité intérieure, le secteur financier ainsi que les fonds spéciaux de l’État.



Le programme dédié au pilotage, à la coordination et à la gestion administrative concentre une enveloppe de 269,427 milliards de francs CFA. Celui relatif à la gestion des ressources douanières et à la protection de l’économie bénéficie de plus de 75,9 milliards de francs CFA en autorisations d’engagement.



Un autre programme est consacré à la gestion de la fiscalité intérieure et du foncier. Il mobilise plus de 53,8 milliards de francs CFA, principalement orientés vers des investissements exécutés par l’État.



Le budget prévoit également des transferts significatifs. À ce titre, 185 milliards de francs CFA sont destinés à la gestion du Fonds national de retraite, 18,128 milliards de francs CFA au Fonds de stabilisation, et 22,75 milliards de francs CFA au Fonds de restructuration des sociétés à participation publique.

