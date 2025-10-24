Record battu, il se fait retirer son permis... deux heures après l'avoir obtenu

Alcoolisé au volant, 2h après avoir passé le permis

C'est une erreur de jeunesse dont il se souviendra longtemps. Apparemment, le jeune homme a éprouvé le besoin d'arroser l'événement lorsqu'il a obtenu son permis de conduire. Mais, n'étant pas encore habitué à prendre le volant, il avait certainement oublié qu'il était interdit de rouler en étant d'ivresse. Résultat, le jeune automobiliste a été contrôlé avec 1,3 g d’alcool par litre de sang lors d'un contrôle routier. Son permis a été confisqué sur-le-champ et... il devra le repasser prochainement.



Ce jeune conducteur pourra raconter cette anecdote toute sa vie. Après tout, ce record sera difficile à battre. À moins que la honte ne l'empêche de s'étaler sur le sujet. Avec une alcoolémie affichant 1,3 g/L, il a multiplié de plus de six fois le taux limite pour les débutants au volant. Ces derniers ne peuvent dépasser 0,2 g/L. Alors qu'il avait réussi l’examen du permis de conduire le matin, l'automobiliste a été repris par la patrouille l'après-midi. Les gendarmes l'ont rapidement sanctionné et son papier rose (désormais blanc) lui a été retiré dans la foulée. Il a également écopé d'une suspension administrative et d'une amende. Il devra de plus retourné à l'auto-école pour repasser l'examen du permis de conduire.



Espérons qu'il aura appris de ses erreurs et qu'il se montrera plus prudent la prochaine fois, non seulement au moment d'appuyer sur l'accélérateur mais également lorsqu'il boira avant de prendre le volant. Il faut savoir qu'en cas de suspension de permis, vous recevrez une notification. La suspension dure généralement 6 mois ou moins, mais peut être plus longue en cas de délit grave. Pour ce jeune conducteur, qui ne disposait que de la moitié des points, le permis a été retiré et devra donc être repassé. Comme son contrôle d'alcoolémie indiquait un taux d'alcool supérieur à 0,2g/l dans le sang, il s'est vu retirer 6 points sur son permis probatoire, qui a été invalidé (solde à zéro).