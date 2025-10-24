Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Record battu, il se fait retirer son permis... deux heures après l'avoir obtenu


Rédigé le Samedi 25 Octobre 2025 à 22:30 | Lu 35 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un jeune conducteur de 17 ans a dépassé de plus de six fois le taux d'alcoolémie autorisé, deux heures après avoir obtenu son permis.


Record battu, il se fait retirer son permis... deux heures après l'avoir obtenu
Alcoolisé au volant, 2h après avoir passé le permis
C'est une erreur de jeunesse dont il se souviendra longtemps. Apparemment, le jeune homme a éprouvé le besoin d'arroser l'événement lorsqu'il a obtenu son permis de conduire. Mais, n'étant pas encore habitué à prendre le volant, il avait certainement oublié qu'il était interdit de rouler en étant d'ivresse. Résultat, le jeune automobiliste a été contrôlé avec 1,3 g d’alcool par litre de sang lors d'un contrôle routier. Son permis a été confisqué sur-le-champ et... il devra le repasser prochainement.

Ce jeune conducteur pourra raconter cette anecdote toute sa vie. Après tout, ce record sera difficile à battre. À moins que la honte ne l'empêche de s'étaler sur le sujet. Avec une alcoolémie affichant 1,3 g/L, il a multiplié de plus de six fois le taux limite pour les débutants au volant. Ces derniers ne peuvent dépasser 0,2 g/L. Alors qu'il avait réussi l’examen du permis de conduire le matin, l'automobiliste a été repris par la patrouille l'après-midi. Les gendarmes l'ont rapidement sanctionné et son papier rose (désormais blanc) lui a été retiré dans la foulée. Il a également écopé d'une suspension administrative et d'une amende. Il devra de plus retourné à l'auto-école pour repasser l'examen du permis de conduire.

Espérons qu'il aura appris de ses erreurs et qu'il se montrera plus prudent la prochaine fois, non seulement au moment d'appuyer sur l'accélérateur mais également lorsqu'il boira avant de prendre le volant. Il faut savoir qu'en cas de suspension de permis, vous recevrez une notification. La suspension dure généralement 6 mois ou moins, mais peut être plus longue en cas de délit grave. Pour ce jeune conducteur, qui ne disposait que de la moitié des points, le permis a été retiré et devra donc être repassé. Comme son contrôle d'alcoolémie indiquait un taux d'alcool supérieur à 0,2g/l dans le sang, il s'est vu retirer 6 points sur son permis probatoire, qui a été invalidé (solde à zéro).


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

L’AICS soutient la jeunesse et la biodiversité dans trois régions clés du Sénégal

Lat Soukabé Fall - 24/10/2025 - 0 Commentaire
L’AICS soutient la jeunesse et la biodiversité dans trois régions clés du Sénégal
L’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) poursuit son engagement au Sénégal avec une série de projets ambitieux dans les régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis, ciblant la...

Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop

Lat Soukabé Fall - 20/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop
Une forte émotion et une ferveur religieuse ont marqué la cérémonie de pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone, ce week-end, à Sampathé, dans la région de Thiès. L’événement a...

Actualités

8 novembre 2025 : duel politique à Dakar entre Ousmane Sonko et Bougane Gueye Dany

Lat Soukabé Fall - 25/10/2025 - 0 Commentaire
8 novembre 2025 : duel politique à Dakar entre Ousmane Sonko et Bougane Gueye Dany
Deux grands rassemblements annoncés le même jour : le meeting national du Pastef et le « Niakhtou National » de l’opposition Le samedi 8 novembre 2025 s’annonce explosif sur la scène politique...

Ousmane Sonko annonce un « Tera meeting » le 8 novembre : le grand retour du Pastef sur la scène politique

Lat Soukabé Fall - 25/10/2025 - 0 Commentaire
Ousmane Sonko annonce un « Tera meeting » le 8 novembre : le grand retour du Pastef sur la scène politique
Après plusieurs mois d’attente et de relative discrétion sur le terrain politique, le Premier ministre et leader du parti Pastef, Ousmane Sonko, a annoncé ce samedi la tenue d’un « Tera meeting » le...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags