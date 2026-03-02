Ramadan : faut-il éviter le café au moment de l’iftar ? Les conseils d’un spécialiste

Durant le Ramadan, les habitudes alimentaires évoluent sensiblement, notamment concernant la consommation de café. Habituellement bu le matin, il est parfois choisi dès la rupture du jeûne par ceux qui en sont privés toute la journée. Cette pratique soulève toutefois des interrogations : est-il judicieux de débuter l’iftar avec une tasse de café après plusieurs heures sans boire ni manger ?

Le diététicien-nutritionniste et spécialiste en Éducation et Promotion de la Santé, Djiby Samb, apporte des précisions. Selon lui, le corps a avant tout besoin d’être réhydraté après une longue période de privation. L’eau reste donc prioritaire, car elle facilite une hydratation rapide, améliore le confort digestif et prépare l’estomac à recevoir les aliments.

À l’inverse, le café possède un léger effet diurétique. Il stimule davantage qu’il n’hydrate et peut accentuer la sensation de déshydratation, surtout en période de forte chaleur. Pris sur un estomac vide, il peut également entraîner des désagréments chez certaines personnes : irritation gastrique, brûlures, reflux, palpitations ou nervosité accrue. Sans être dangereux pour un individu en bonne santé, il demeure moins adapté en première consommation au moment de l’iftar.

L’ordre recommandé pour rompre le jeûne repose sur une approche progressive. Il est conseillé de commencer par un ou deux verres d’eau à température ambiante ou légèrement fraîche, mais non glacée, afin d’éviter un choc thermique. Cette étape peut être suivie d’une à trois dattes, permettant une remontée rapide du taux de sucre grâce aux glucides simples.

Après une courte pause de cinq à dix minutes, souvent consacrée à la prière, un repas léger et équilibré, comme une soupe, est préconisé. Le café peut ensuite être consommé, idéalement une à deux heures après le repas. Concernant la température des boissons, aucune interdiction stricte n’est mentionnée, mais privilégier l’eau fraîche non glacée au départ et réserver le café chaud pour plus tard permet de limiter les risques d’irritation gastrique.

En définitive, boire du café dès l’iftar relève davantage d’une habitude ou d’un plaisir personnel que d’un réel besoin physiologique. L’essentiel reste une hydratation suffisante et une reprise alimentaire progressive pour préserver l’équilibre digestif pendant le Ramadan.