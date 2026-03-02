AIBD : près de 29 kg de haschich saisis, deux personnes arrêtées





Importante saisie à l’Aéroport international Blaise Diagne. La Brigade du Tourisme de la Douane y a découvert 289 plaques de haschich dissimulées dans des bagages à l’arrivée. Deux personnes ont été interpellées puis déférées au parquet pour trafic international, selon des informations rapportées par Libération.



Les faits se sont déroulés le 26 février aux alentours de 19 heures. Une voyageuse de 24 ans, détentrice d’un passeport français, s’est présentée avec trois valises dans la zone des arrivées. Lors du contrôle, le passage des bagages au scanner a révélé des images suspectes dans deux d’entre eux. L’ouverture des valises a permis aux agents de mettre au jour les 289 plaques soigneusement dissimulées. La passagère a été immédiatement retenue.



Les investigations ont ensuite conduit les douaniers vers le parking de l’aéroport, où le destinataire présumé attendait la marchandise. Avec l’appui de la Cellule aéroportuaire anti-trafic (CAAT), les agents ont procédé à son arrestation. D’après la même source, il aurait reconnu les faits. Les deux suspects ont été placés en garde à vue avant leur présentation au parquet.



La drogue saisie affiche un poids total de 28,97 kilogrammes, pour une valeur estimée à près de 200 millions de FCFA. Cette opération met en lumière l’importance des dispositifs de contrôle face aux tentatives d’utilisation de la plateforme aéroportuaire sénégalaise comme point de transit.



Dakaractu

