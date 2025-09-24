Queen Biz élue Présidente Communication et Porte-Parole du Cercle des Administrateurs Publics

Cette nomination marque une étape clé pour le CAP, décrit par Queen Biz comme :



« un espace de réflexion, d’action et de transmission, où l’excellence administrative se conjugue avec l’engagement citoyen ».



Sa mission principale sera de renforcer la visibilité du cercle, de valoriser ses actions et d’accompagner la modernisation de l’administration publique.



Objectifs et ambitions

La nouvelle Présidente et Porte-Parole souhaite rendre le CAP plus dynamique, compétitif et visible afin de mettre en lumière :



l’engagement citoyen des membres ,

leur expertise administrative ,

et les projets de modernisation de la fonction publique.



« Mon objectif est de rendre notre cercle plus dynamique, plus compétitif et plus visible, afin de mieux mettre en lumière notre engagement et notre expertise », a précisé Queen Biz, soulignant son engagement pour une gouvernance axée sur la performance, la transparence et la dignité.

Une personnalité médiatique au service de l’administration

Cette nomination de Queen Biz illustre le mariage entre culture et service public, avec une artiste reconnue qui apporte sa notoriété, son énergie et sa vision pour moderniser l’image du CAP.

Les observateurs estiment que sa communication et son rayonnement pourraient renforcer considérablement la visibilité et l’influence du Cercle dans le paysage administratif sénégalais.

