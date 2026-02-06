CAN 2025 – Maroc : Procès des supporters sénégalais se poursuit sans défense légale

Intervenant sur les ondes de la RFM, M. Cissé a expliqué que l’audience a duré environ quatre heures avant d’être suspendue pendant 45 minutes pour reprendre ensuite. « Les supporters sénégalais comparaissent devant la justice sans défense constituée », a-t-il précisé, exprimant la préoccupation de la FSF et des familles des prévenus quant au respect de leurs droits.





Cette situation fait suite à la grève des avocats marocains, qui avait retardé plusieurs procédures judiciaires. Cependant, l’Association des barreaux du Maroc a récemment annoncé la fin de son mot d’ordre de grève, invitant les avocats à reprendre leurs activités dès le lundi 16 février 2026.





Reste à savoir si les 18 supporters pourront bénéficier d’une assistance juridique complète lors des prochaines audiences, une exigence fondamentale pour garantir un procès équitable. Les autorités sénégalaises suivent de près l’évolution du dossier et promettent de soutenir leurs ressortissants.





L’affaire continue de susciter l’inquiétude et l’émotion au Sénégal, où familles et supporters réclament justice et transparence.

