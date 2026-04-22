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Processus électoral : une rencontre prévue entre le ministre de l’Intérieur et les partis politiques


Rédigé le Jeudi 23 Avril 2026 à 08:58 | Lu 18 fois Rédigé par


Le ministre de l’Intérieur organise une rencontre avec les partis politiques le 30 avril 2026 pour échanger sur le processus électoral.


Processus électoral : une rencontre prévue entre le ministre de l’Intérieur et les partis politiques
 
Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, présidera une rencontre avec les partis politiques le 30 avril 2026 à l’hôtel Terrou-Bi, à partir de 10 heures.
Selon un communiqué officiel, cette réunion vise à établir un premier contact avec les formations politiques légalement reconnues et à partager des informations relatives au processus électoral.
Pour des raisons d’organisation, chaque parti est invité à désigner un seul représentant pour prendre part aux échanges.
Le document rappelle que depuis sa prise de fonction en septembre 2025, Mouhamadou Bamba Cissé a exprimé sa volonté d’instaurer un dialogue avec l’ensemble des acteurs nationaux. Dans ce cadre, il a déjà rencontré plusieurs autorités religieuses ainsi que des représentants de la société civile.


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