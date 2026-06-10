Kolda : quatre enfants retrouvés morts dans une fosse à Kandiama

Quatre garçons âgés de moins de huit ans ont été retrouvés morts dans une fosse contenant de l’eau de ruissellement au village de Kandiama, situé dans la commune de Sinthiang Koundara, dans le département de Vélingara.

Ce nouvel événement survient quelques jours après le décès d’un étudiant d’une vingtaine d’années. Ce dernier avait été mortellement touché par la foudre dans la nuit du 8 au 9 juin, à la suite de fortes pluies.

Avec ces différents cas enregistrés depuis le début de l’hivernage, le département de Vélingara totalise désormais cinq décès.

