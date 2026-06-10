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Kolda : quatre enfants retrouvés morts dans une fosse à Kandiama


Rédigé le Jeudi 11 Juin 2026 à 08:25 | Lu 87 fois Rédigé par


Quatre garçons de moins de huit ans ont été retrouvés morts dans une fosse remplie d’eau de ruissellement à Kandiama, dans le département de Vélingara.


Kolda : quatre enfants retrouvés morts dans une fosse à Kandiama
Quatre garçons âgés de moins de huit ans ont été retrouvés morts dans une fosse contenant de l’eau de ruissellement au village de Kandiama, situé dans la commune de Sinthiang Koundara, dans le département de Vélingara.
Ce nouvel événement survient quelques jours après le décès d’un étudiant d’une vingtaine d’années. Ce dernier avait été mortellement touché par la foudre dans la nuit du 8 au 9 juin, à la suite de fortes pluies.
Avec ces différents cas enregistrés depuis le début de l’hivernage, le département de Vélingara totalise désormais cinq décès.
 



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