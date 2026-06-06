Nouveau gouvernement : Thiès a-t-elle été oubliée ?

. Thiès, une ville qui a toujours pesé politiquement Deuxième pôle urbain du Sénégal, Thiès n'est pas une région comme les autres. Son histoire politique, syndicale et économique lui a toujours conféré une place particulière dans les grands équilibres nationaux.

Ces dernières années, la ville s'est imposée comme l'un des principaux laboratoires de l'opposition, notamment avec l'émergence du maire de la ville, Dr Babacar Diop, devenu une figure incontournable du paysage politique national.

Dès lors, de nombreux observateurs s'attendaient à voir Thiès bénéficier d'une représentation forte dans le nouvel exécutif. Le cas Babacar Diop alimente les spéculations Les discussions se sont intensifiées après les révélations attribuées au journaliste Cheikh Yérim Seck selon lesquelles le maire de Thiès aurait décliné une proposition de nomination au gouvernement.

Si cette information est exacte, la lecture politique change radicalement.

Thiès n'aurait pas été exclue du gouvernement. Elle aurait plutôt perdu volontairement l'opportunité d'occuper un portefeuille ministériel de premier plan à travers l'un de ses principaux leaders.

Cette hypothèse nourrit aujourd'hui deux lectures opposées.

Pour les uns, Babacar Diop aurait privilégié les intérêts de Thiès en choisissant de poursuivre les chantiers engagés à la mairie.

Pour les autres, ce refus aurait privé la ville d'une voix influente au sein de l'exécutif. Ousmane Diagne : la présence thièssoise qui fait débat Mais c'est surtout le cas d'Ousmane Diagne qui cristallise aujourd'hui les discussions.

Maire de Thiès-Est et personnalité connue dans la région, Ousmane Diagne fait bien partie du nouveau gouvernement. Il a été nommé ministre auprès du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, chargé de l'Élevage.

Sur le papier, cette nomination permet à Thiès de conserver une présence au sein du gouvernement.

Cependant, dans les débats locaux, beaucoup s'interrogent sur le poids réel de cette fonction.

Un ministre auprès d'un autre ministre dispose généralement de prérogatives plus limitées qu'un ministre titulaire d'un département stratégique. Son champ d'action dépend largement des arbitrages du ministre principal et des orientations gouvernementales.

C'est pourquoi certains Thièssois estiment que cette nomination ressemble davantage à une représentation symbolique qu'à une véritable position d'influence.

L'argument revient souvent dans les discussions :

Thiès est présente au gouvernement, mais est-elle réellement au cœur du pouvoir ?

Cette perception est renforcée par le fait qu'Ousmane Diagne ne siège pas à la tête d'un ministère régalien ou économique majeur.

Pour beaucoup d'observateurs, la différence est considérable entre piloter un grand ministère doté d'importants budgets et responsabilités nationales et exercer des fonctions spécialisées au sein d'un département déjà dirigé par un autre ministre. Le sentiment d'un déclassement politique L'impression qui domine aujourd'hui dans une partie de l'opinion thièssoise est celle d'un recul relatif de l'influence politique de la région.

La ville dispose certes d'élus, de maires et de responsables politiques influents, mais elle semble moins présente dans les centres de décision nationaux que certaines autres régions du pays.

Ce sentiment est d'autant plus fort que plusieurs ministères stratégiques ont été confiés à des personnalités issues d'autres pôles politiques et administratifs du Sénégal. Une influence qui ne se mesure pas uniquement aux postes Pour autant, réduire l'influence d'une région au seul nombre de ministres serait une erreur d'analyse.

Dans les démocraties modernes, le véritable pouvoir se mesure également à travers les investissements publics, les infrastructures obtenues, les projets structurants financés et la capacité des élus locaux à défendre leurs territoires.

Les populations de Thiès jugeront donc ce gouvernement moins sur le nombre de postes obtenus que sur les résultats concrets qui seront visibles dans les prochains mois : emploi des jeunes, assainissement, routes, santé, éducation, industrialisation et développement économique. Le véritable débat Au fond, la question n'est peut-être pas de savoir si Thiès a été oubliée.

La vraie question est de savoir si la région dispose encore aujourd'hui d'un poids politique suffisant pour influencer les grandes décisions nationales.

La nomination d'Ousmane Diagne permet au gouvernement d'affirmer que Thiès est représentée.

Mais pour de nombreux Thièssois, la représentation ne suffit plus.

Ce qui compte désormais, c'est l'influence réelle, la capacité de décision et les résultats obtenus pour les populations.

Et c'est sur ce terrain que le nouveau gouvernement sera attendu.