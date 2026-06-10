OFNAC : les signalements présumés de corruption en hausse depuis la protection des lanceurs d’alerte

Le président de l’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC), Moustapha Ka, a annoncé une augmentation des signalements de faits présumés de corruption depuis l’application de la loi du 4 septembre 2025 relative au statut et à la protection des lanceurs d’alerte.

Il s’exprimait à Dakar lors de l’ouverture d’un atelier consacré à la présentation et à la vulgarisation de ce texte. Cette rencontre de deux jours réunit des représentants de l’administration, de la société civile, des médias ainsi que d’autres acteurs impliqués dans la prévention et la lutte contre la corruption.

Selon Moustapha Ka, l’objectif de cet atelier organisé avec la Plateforme de protection des lanceurs d’alerte en Afrique (PPLAAF) est d’expliquer les conditions permettant d’obtenir le statut de lanceur d’alerte, les procédures de signalement ainsi que les dispositifs de protection prévus par la loi.

Le président de l’OFNAC a rappelé que les personnes bénéficiant de ce statut disposent d’une protection légale. Il a précisé qu’elles ne peuvent pas être poursuivies du seul fait de leur dénonciation, sauf en cas de mauvaise foi ou de dénonciation diffamatoire. Il a également indiqué qu’un employé ne peut faire l’objet de sanctions professionnelles ou de menaces en raison d’un signalement effectué conformément à la loi.

Moustapha Ka a par ailleurs souligné que l’OFNAC dispose de mécanismes de protection assurés par son département d’investigation. Selon lui, les mesures mises en œuvre sont adaptées à chaque situation en fonction du niveau de risque identifié.

Il a aussi évoqué le dispositif d’incitation financière prévu par le texte. Celui-ci permet à une personne ayant signalé des faits ayant conduit à la récupération effective de fonds détournés de bénéficier d’une récompense correspondant à 10 % des sommes recouvrées.

Le responsable de l’OFNAC a également rappelé que les administrations, institutions publiques et entreprises sont appelées à mettre en place des mécanismes internes de signalement afin d’offrir des procédures adaptées aux agents.

Insistant sur la nécessité d’une implication de tous les acteurs, il a estimé que la lutte contre la corruption nécessite la participation des citoyens, de la société civile, des médias, du secteur privé ainsi que des différents acteurs publics.

Présente à cette rencontre au nom de la Plateforme de protection des lanceurs d’alerte en Afrique, Mathy Pen a salué l’adoption de cette loi. Elle a toutefois souligné que son efficacité dépendra de sa compréhension et de sa mise en œuvre. Elle a également invité les journalistes et les organisations de la société civile à bien maîtriser les procédures prévues afin d’accompagner les lanceurs d’alerte tout en préservant leur protection.

aps