Procès du cyberharcèlement de Brigitte Macron : Jusqu’à 12 mois de prison avec sursis requis contre les dix prévenus

Une « riposte judiciaire » face à quatre années de haine en ligne. A Paris, le parquet a requis mardi des peines allant de 3 à 12 mois de prison avec sursis et jusqu’à 8.000 euros d’amende contre dix personnes accusées d’avoir relayé une théorie complotiste visant Brigitte Macron. La décision sera rendue le 5 janvier 2026.



Au cœur de l’affaire : une infox mondiale prétendant que l’épouse d’Emmanuel Macron serait une femme transgenre. Selon le procureur Hervé Tétier, trois prévenus (la médium Amandine Roy, le galeriste Bertrand Scholler et Aurélien Poirson-Atlan, alias Zoé Sagan) ont joué le rôle « d’instigateurs ». Les sept autres se seraient « laissé aller » depuis « leur canapé ».



La suspension des comptes sociaux demandée

Lors des réquisitions, le parquet a également demandé une suspension de six mois des comptes sociaux d’Aurélien Poirson-Atlan. Son avocat a défendu « le procès de la liberté d’expression », contestant tout caractère haineux ou diffamatoire coordonné. En parallèle, une plainte a aussi été déposée aux Etats-Unis pour cibler les plateformes ayant amplifié la diffusion de ces messages complotistes, notamment dans les sphères d’extrême droite.



Venue témoigner, Tiphaine Auzière a mis en lumière les conséquences humaines de cette campagne numérique. « Ce tourbillon qui ne s’arrête jamais a un impact croissant sur (les) conditions de vie » et sur la « santé » de sa mère, a déclaré l’avocate. Elle décrit une Brigitte Macron constamment sur le « qui-vive » par peur que son image soit « détournée ». Elle a dénoncé « la haine » dont sa mère est victime et « la remise en cause systématique » de « son identité, son sexe » et « sa probité ».