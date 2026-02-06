Menu
Pris en pleine action à Grand Yoff, deux suspects interpellés


Rédigé le Dimanche 8 Février 2026 à 12:00 | Lu 33 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Les forces de sécurité ont procédé à l’interpellation de deux individus en pleine action délictuelle dans le quartier de Grand Yoff. L’opération s’est déroulée à la suite d’un renseignement faisant état d’activités suspectes.


Pris en flagrant délit, les suspects n’ont opposé qu’une faible résistance avant d’être maîtrisés par les agents. Leur interpellation a été saluée par les riverains, souvent confrontés à une recrudescence des actes d’insécurité.
 
Selon les premiers éléments de l’enquête, les mis en cause seraient impliqués dans des faits de vol ou d’agression. Du matériel suspect a été retrouvé en leur possession.
 
Placés en garde à vue, les deux individus font actuellement l’objet d’une enquête approfondie visant à déterminer l’étendue de leurs activités et d’éventuelles complicités.
 
Cette opération s’inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité dans les quartiers sensibles de la capitale, conformément aux instructions des autorités.


