Keur Massar : le lieu de détention de Pape Cheikh Diallo pris d’assaut

Les forces de sécurité ont été contraintes d’intervenir pour contenir la situation et éviter tout débordement. Des renforts ont été déployés afin de sécuriser les lieux et protéger les installations judiciaires.



Les autorités dénoncent une tentative manifeste de pression sur la justice et rappellent que toute entrave à une procédure judiciaire constitue une infraction grave. Le calme a finalement été rétabli après plusieurs heures de tension.

Selon des sources sécuritaires, les assaillants seraient des proches et sympathisants du détenu, venus manifester leur colère contre son arrestation. L’action a provoqué un important mouvement de foule aux abords de la brigade.