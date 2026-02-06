Menu
L'Actualité au Sénégal

Keur Massar : le lieu de détention de Pape Cheikh Diallo pris d’assaut


Rédigé le Dimanche 8 Février 2026 à 12:03 | Lu 34 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une situation de tension extrême a été enregistrée à la Brigade de recherches de Keur Massar, où le lieu de détention de Pape Cheikh Diallo a été pris d’assaut par un groupe d’individus.


Keur Massar : le lieu de détention de Pape Cheikh Diallo pris d’assaut
Selon des sources sécuritaires, les assaillants seraient des proches et sympathisants du détenu, venus manifester leur colère contre son arrestation. L’action a provoqué un important mouvement de foule aux abords de la brigade.
Les forces de sécurité ont été contraintes d’intervenir pour contenir la situation et éviter tout débordement. Des renforts ont été déployés afin de sécuriser les lieux et protéger les installations judiciaires.
 
Les autorités dénoncent une tentative manifeste de pression sur la justice et rappellent que toute entrave à une procédure judiciaire constitue une infraction grave. Le calme a finalement été rétabli après plusieurs heures de tension.


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Dimanche 8 Février 2026 - 12:00 Pris en pleine action à Grand Yoff, deux suspects interpellés

Dimanche 8 Février 2026 - 11:57 Accident choquant à Dakar : un cadre du Port s’évanouit après un choc

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags