Accident choquant à Dakar : un cadre du Port s’évanouit après un choc

La conductrice du véhicule percuté, visiblement choquée, a été prise en charge par les services de santé. Son état n’inspire toutefois pas d’inquiétude majeure, selon les premières informations recueillies.

Les forces de l’ordre, arrivées sur les lieux, ont procédé aux constatations d’usage et ouvert une enquête pour déterminer les responsabilités exactes.



Des tests d’alcoolémie auraient confirmé l’état d’ivresse du mis en cause.



Cet accident relance le débat sur l’irresponsabilité au volant et la recrudescence des accidents liés à l’alcool. Les autorités rappellent que la conduite en état d’ivresse constitue un délit sévèrement puni par la loi.

Les faits se sont déroulés en pleine journée, dans une zone à forte fréquentation. Le choc, particulièrement violent, a attiré de nombreux riverains et usagers de la route. Sous l’effet de l’alcool et du traumatisme, Idrissa Faye se serait évanoui sur place, nécessitant l’intervention rapide des secours.