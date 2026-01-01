Prévention et sécurité : le monde de la lutte se mobilise à Dakar

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de l’organisation des combats de lutte dans la région et vise à renforcer la prévention des risques ainsi qu’à assurer la sécurité des personnes et des biens, surtout à l’approche des grandes affiches de la saison.



Selon le communiqué officiel, l’événement rassemblera l’ensemble des autorités administratives, sécuritaires et sportives, ainsi que les principaux acteurs du monde de la lutte. Seront notamment présents les préfets de département, les responsables de la Gendarmerie nationale, de la Police et des Sapeurs-pompiers, ainsi que les directeurs chargés des infrastructures sportives et de la jeunesse et des sports.



Le secteur de la lutte sera représenté par le Comité national de gestion de la lutte (CNG), les présidents d’écuries et d’écoles de lutte, les associations de lutte avec et sans frappe, ainsi que par les promoteurs, managers, entraîneurs et amateurs. Les communicateurs traditionnels, figures majeures de l’animation des arènes, prendront également part aux échanges.



Cette concertation vise à mettre en place un cadre sécurisé et structuré pour les combats de lutte, garantissant ainsi le bon déroulement des événements dans le respect de l’ordre public.

