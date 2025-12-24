Menu
Présidentielle au Honduras : Nasry Asfura, soutenu par Trump, remporte une victoire serrée


Rédigé le Jeudi 25 Décembre 2025 à 01:28 | Lu 81 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Après plusieurs semaines de suspense et de vérifications manuelles de bulletins, le Honduras connaît enfin le nom de son prochain président. La Commission électorale nationale a annoncé ce 24 décembre 2025 que Nasry Asfura, candidat conservateur, l’emporte avec 40,3 % des voix, contre 39,5 % pour le centriste Salvador Nasralla. Le dépouillement a été chaotique, nécessitant l’examen à la main de 15 % des feuilles de pointage, dans un climat marqué par tensions et soupçons de fraude.


Présidentielle au Honduras : Nasry Asfura, soutenu par Trump, remporte une victoire serrée

Cette victoire marque le retour de la droite au pouvoir après quatre années de mandat de la présidente de gauche Xiomara Castro, et s’inscrit dans une tendance régionale où plusieurs pays d’Amérique latine (Chili, Bolivie, Pérou, Argentine) ont basculé vers des gouvernements conservateurs. Toutefois, le Brésil et le Mexique, premières économies de la région, restent dirigés par la gauche.

Nasry Asfura : un profil controversé

Âgé de 67 ans et fils de migrants palestiniens, Nasry Asfura est issu du Parti national, au pouvoir depuis le coup d’État de 2009. Ancien maire de la capitale Tegucigalpa pour deux mandats, il a été accusé de détournement de fonds publics estimés à plus de 7 millions d’euros, et son nom est apparu dans les Panama Papers.

Soutenu tout au long de sa campagne par Donald Trump, sa victoire a été immédiatement saluée par Marco Rubio, chef de la diplomatie américaine, qui a reconnu une victoire « claire » et « incontestable » tout en appelant au respect des résultats. Rubio a également souligné la volonté des États-Unis de renforcer la coopération bilatérale et régionale, notamment en matière de sécurité, de lutte contre l’immigration illégale et de relations économiques.

Le Honduras entre ainsi dans une nouvelle ère politique, marquée par le retour de la droite et des défis économiques et sécuritaires majeurs pour le pays.



Lat Soukabé Fall

