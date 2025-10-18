Présidentielle au Cameroun: Issa Tchiroma Bakary revendique la victoire mais avec des documents incohérents

Les Camerounais patientent toujours pour connaître officiellement leur président. lssa Tchiroma Bakary (FSNC), lui, n'a pas voulu attendre et a pris les devants. Dans la nuit de dimanche à lundi 20 octobre, il a publié en ligne des procès-verbaux issus de l'élection et qui, d'après lui, le donnent vainqueur. Des documents évidemment largement commentés et sujets à des controverses.



L'une d'elles repose sur plusieurs erreurs grossières de calculs apparues dans les résultats présentés par le candidat. Certaines sommes de points de pourcentage donnent 102% d'électeurs dans un département, ou 105% dans un autre. Aussi, à certains endroits, les votants se retrouvent plus nombreux que les électeurs inscrits. Des aberrations statistiques qui n'ont assurément pas échappé aux équipes du RDPC, le parti présidentiel, et d'autres observateurs. De quoi discuter sérieusement la véracité des procès-verbaux.



« Nous n'avons pas fabriqué de chiffres, nous les retranscrivons »



Ces dénonciations ont conduit le camp du candidat du FSNC à s'expliquer. Dans un communiqué, le parti d'Issa Tchiroma Bakary affirme : « Nous n'avons pas fabriqué de chiffres. Nous les retranscrivons. » Les incohérences seraient alors dues à « des irrégularités commises avant ou pendant le dépouillement, comme le bourrage d'urnes, et le vote multiple ».





Le prétendant au poste de président, lui, n'en démord pas. Il maintient être le vainqueur et annonce, par la voix de son équipe de campagne, « attendre sereinement la proclamation de sa victoire par le Conseil constitutionnel ». Du côté de l'institution, la seule habilitée à proclamer ces résultats, une session consacrée à l'examen des recours contentieux a été convoquée pour mercredi. Avant-dernière étape avant la proclamation, enfin, du nom du vainqueur officiel de la présidentielle.