Affaire Astou Ndiaye : le bébé exhumé à Diourbel pour autopsie sur ordre du procureur





Un nouveau tournant est survenu ce lundi 20 octobre 2025 dans l’affaire Astou Ndiaye, cette jeune femme d’une trentaine d’années qui avait accouché vendredi dernier devant l’hôpital régional Heinrich Lubke de Diourbel, où son bébé est décédé faute d’assistance.



Le nouveau-né, inhumé samedi, a finalement été exhumé hier soir vers 19 heures au cimetière musulman de la commune de Ngohé, en présence du procureur Farba Niowi Ngom.



Cette exhumation a été ordonnée par le chef du parquet de Diourbel en vue d’une autopsie prévue ce mardi 21 octobre, afin de déterminer les causes exactes du décès tragique du nourrisson, qu’Astou Ndiaye avait mis au monde dans la rue, devant les grilles de l’hôpital régional.



La jeune mère n’avait pas pu être admise dans l’établissement, la maternité étant saturée en raison de travaux de réhabilitation.



Depuis lundi, les auditions ont débuté au commissariat central de Diourbel, après que le procureur près le tribunal de grande instance a confié l’enquête au commissaire principal Younouss Diédhiou.



