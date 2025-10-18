Menu
Affaire Astou Ndiaye : le bébé exhumé à Diourbel pour autopsie sur ordre du procureur


Rédigé le Mardi 21 Octobre 2025 à 15:10


Le corps du nouveau-né d’Astou Ndiaye, décédé après un accouchement devant l’hôpital régional de Diourbel, a été exhumé sur ordre du procureur pour autopsie.


Affaire Astou Ndiaye : le bébé exhumé à Diourbel pour autopsie sur ordre du procureur

 

Un nouveau tournant est survenu ce lundi 20 octobre 2025 dans l’affaire Astou Ndiaye, cette jeune femme d’une trentaine d’années qui avait accouché vendredi dernier devant l’hôpital régional Heinrich Lubke de Diourbel, où son bébé est décédé faute d’assistance.

Le nouveau-né, inhumé samedi, a finalement été exhumé hier soir vers 19 heures au cimetière musulman de la commune de Ngohé, en présence du procureur Farba Niowi Ngom.

Cette exhumation a été ordonnée par le chef du parquet de Diourbel en vue d’une autopsie prévue ce mardi 21 octobre, afin de déterminer les causes exactes du décès tragique du nourrisson, qu’Astou Ndiaye avait mis au monde dans la rue, devant les grilles de l’hôpital régional.

La jeune mère n’avait pas pu être admise dans l’établissement, la maternité étant saturée en raison de travaux de réhabilitation.

Depuis lundi, les auditions ont débuté au commissariat central de Diourbel, après que le procureur près le tribunal de grande instance a confié l’enquête au commissaire principal Younouss Diédhiou.

dakaractu




Actualité à Thiès

Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop

Lat Soukabé Fall - 20/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop
Une forte émotion et une ferveur religieuse ont marqué la cérémonie de pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone, ce week-end, à Sampathé, dans la région de Thiès. L’événement a...

Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants

Lat Soukabé Fall - 17/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants
À Thiès, le mot d’ordre de grève lancé par le G7 est massivement respecté, presque tous les élèves étant libérés. M. Kanté, membre de l’administration du Cem Mamadou Diaw, confirme : « Les classes...

Actualités

Bassirou Diomaye Faye et William Ruto scellent un accord d’exemption de visa entre le Sénégal et le Kenya

- 21/10/2025 - 0 Commentaire
Bassirou Diomaye Faye et William Ruto scellent un accord d’exemption de visa entre le Sénégal et le Kenya
En visite officielle au Kenya, le président Bassirou Diomaye Faye et son homologue William Ruto ont signé un accord d’exemption de visa de 90 jours, marquant une nouvelle étape dans les relations...

