Logement au Sénégal : un déficit structurel de 500 000 unités, selon Moussa Balla Fofana





Le Sénégal doit combler un manque structurel estimé à 500 000 logements, a indiqué mardi le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Moussa Balla Fofana, lors de l’examen du budget 2026 de son département.



Il a souligné que ce déficit exerce une pression importante sur les loyers et le pouvoir d’achat des familles, faisant du logement l’un des principaux défis pour les ménages vivant en zone urbaine. Le ministre a rappelé que les autorités ont consacré une année entière à structurer le Programme national d’accès au logement et de renouveau urbain (PENALRU) afin de mieux répondre aux besoins croissants.



Le gouvernement souhaite également fixer un cadre permettant de limiter les dépenses liées au logement à 30 % du revenu des ménages.



Moussa Balla Fofana a précisé que la production annuelle de logements reste très inférieure aux besoins : depuis 2013, malgré une demande évaluée à environ 300 000 unités par an, les réalisations dépassent rarement 5 000 logements.



En prenant comme référence un coût moyen de 20 millions de francs CFA par logement, le ministre souligne l’ampleur des investissements nécessaires pour résorber le déficit dans un horizon d’une quinzaine d’années, rappelant que les ressources publiques ne peuvent, à elles seules, couvrir un tel effort.



Il a également annoncé qu’une révision de la loi d’orientation sur l’habitat social sera proposée à l’Assemblée nationale.



Le PENALRU repose notamment sur des mesures d’incitation financière et fiscale. Le ministre a rappelé qu’une zone industrielle destinée aux entreprises du secteur du bâtiment a été aménagée à proximité de l’autoroute Dakar–Diamniadio pour renforcer la production nationale.



Selon Moussa Balla Fofana, le logement représente un secteur à fort potentiel économique, mobilisant plus de vingt corps de métiers pour chaque construction et susceptible d’attirer d’importants investissements.



Pour 2026, les autorisations d’engagement du ministère de l’Urbanisme s’élèvent à 270,8 milliards de francs CFA, tandis que les crédits de paiement sont fixés à 250,8 milliards.

