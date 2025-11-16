Première Randonnée Pédestre des Forces Armées : une initiative pour renforcer la cohésion militaire





Le ministre des Forces armées, le Général Birame Diop, accompagné du président Bassirou Diomaye Faye, a dirigé la première édition de la Randonnée Pédestre des Forces Armées. Cette activité, qui se tiendra chaque année le premier dimanche suivant la Journée des Forces armées, a pour objectif de renforcer l’unité et l’esprit de corps au sein de l’institution militaire.



Dans son intervention, le ministre a remercié le chef de l’État pour sa présence, soulignant l’importance de ce geste pour les personnels militaires. Il a exprimé sa reconnaissance au nom de l’ensemble des Forces armées pour l’intérêt accordé à cette nouvelle initiative.



Le Général Birame Diop a expliqué que cette randonnée symbolise la cohésion entre les différentes composantes militaires : évoluer dans le même uniforme rappelle à chacun son appartenance à une même institution et l’importance de la fraternité d’armes. Selon lui, cette activité illustre la nécessité de coordonner les efforts afin d’accomplir efficacement leurs missions de protection du territoire et de sauvegarde des populations et de leurs biens.



Le ministre a également réaffirmé la volonté des Forces armées de poursuivre leur collaboration avec les autres structures de défense et de sécurité afin de maintenir un Sénégal stable et sûr. Il a enfin mis en avant leur contribution au développement national, en s’appuyant sur une mise en œuvre renforcée du concept Armée-Nation.

