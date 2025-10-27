Menu
Premier League : Iliman Ndiaye buteur avec Everton avant de sortir sur blessure face à Sunderland


Mardi 4 Novembre 2025


Iliman Ndiaye a inscrit un superbe but lors du match Everton-Sunderland (1-1), avant de quitter le terrain sur blessure à la 62e minute. Son état reste à évaluer.


L’attaquant sénégalais Iliman Ndiaye a une nouvelle fois fait parler de lui ce lundi, à l’occasion de la 10ᵉ journée de Premier League. L’avant-centre d’Everton a ouvert le score dès la 15ᵉ minute face à Sunderland, d’une frappe remarquable. La rencontre s’est finalement soldée par un match nul (1-1).

Ce quatrième but de la saison confirme la belle forme de l’ancien joueur de Sheffield United et de l’Olympique de Marseille, devenu un élément clé de l’effectif d’Everton depuis le début du championnat.

Cependant, la soirée d’Iliman Ndiaye a été assombrie par une blessure au pied gauche qui l’a obligé à quitter la pelouse à la 62ᵉ minute, visiblement touché après un contact.
Pour l’heure, aucune information officielle n’a été communiquée sur la gravité de sa blessure ni sur la durée éventuelle de son indisponibilité.




