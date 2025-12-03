Litige Mbappé-PSG : Paris condamné aux prud’hommes à verser 61 millions d’euros à son ancien attaquant star

La hache de guerre va-t-elle enfin pouvoir être enterrée entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain ? Le Conseil de prud’hommes de Paris vient en tout cas de rendre ce mardi sa si attendue décision dans le litige à plusieurs centaines de millions d’euros opposant le capitaine de l’équipe de France au PSG. C’est le joueur qui a obtenu gain de cause, puisque son ancien club a été condamné à lui verser environ 61 millions d’euros (55 M€ de salaires et de primes impayés à la fin de son contrat, plus des congés payés).



Un intense bras de fer mettait aux prises les deux camps depuis le départ libre de l’attaquant star vers le Real Madrid durant l’été 2024. Dans ce dossier complexe et ultra-médiatisé, en raison des sommes vertigineuses réclamées à la fois par Kylian Mbappé et par le PSG, tout est parti du meilleur buteur de l’histoire du club parisien (256 buts inscrits en sept saisons). Celui-ci avait cherché à obtenir devant les instances sportives, en vain, 55 millions d’euros de salaires et de primes impayés à la fin de son contrat.





Le PSG avait contre-attaqué en réclamant 440 M€

Le néo-Madrilène avait dans la foulée assigné le PSG devant les prud’hommes. Lors de l’audience du 17 novembre 2025, ses conseils exigeaient 263 millions d’euros au PSG, sur la base notamment d’une requalification de son contrat de CDD en CDI. Le tout en dénonçant un licenciement sans cause (44,6 M€), un harcèlement moral et du travail dissimulé (deux fois 37,5 M€), ou encore l’exécution déloyale du contrat de travail (19 M€).



De son côté, le PSG avait opté pour une stratégie de contre-attaque en réclamant un total de 440 millions d’euros à son ancien prodige. Le champion d’Europe en titre voulait s’appuyer sur l’existence établie, selon lui, d’un accord verbal entre les deux parties à l’été 2023 pour que le joueur, appelé à partir sans indemnité de transfert, ne lèse pas financièrement son employeur « après l’investissement exceptionnel consenti ».



Le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi réclamait donc au total 180 millions d’euros pour ce qu’il estime être une dissimulation par le joueur de cet accord, 180 M€ supplémentaires pour la perte de chance de le transférer, 60 M€ pour mauvaise foi dans l’exécution de l’accord et 20 M€ de préjudice à l’image. Mais les quatre conseillers prud’homaux ont donc décidé ce mardi de trancher le litige en faveur de Kylian Mbappé. Après sa défaite du jour, le PSG a encore la possibilité d’interjeter l’appel.