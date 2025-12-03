Pratiques dentaires non autorisées : l’Ordre des chirurgiens-dentistes interpelle les autorités





L’Ordre national des chirurgiens-dentistes du Sénégal a exhorté, lundi, les autorités étatiques, sanitaires et judiciaires à renforcer les mécanismes de régulation et de contrôle, tout en appliquant les sanctions prévues par la loi à l’encontre des praticiens non autorisés et des auteurs de publicités trompeuses.



S’exprimant lors d’un point de presse tenu au siège de l’Ordre, sa présidente, Myriam Thérèse Arlette Dia Ntap, a dénoncé la multiplication de messages promotionnels mensongers liés au blanchiment dentaire, diffusés par des personnes qui ne disposent d’aucune qualification professionnelle.



Elle a rappelé que l’éclaircissement dentaire est, au Sénégal, un acte strictement réservé aux chirurgiens-dentistes. Dans ce contexte, l’Ordre déplore la persistance de pratiques contraires à la réglementation, exercées par des individus non habilités qui proposent des soins bucco-dentaires en dehors de tout cadre légal.



Selon Mme Dia Ntap, il est particulièrement préoccupant pour les professionnels du secteur de constater que des personnes non formées continuent d’offrir ces prestations et d’en faire la promotion sur les plateformes numériques et d’autres supports médiatiques, sans être inquiétées.



Elle a souligné que ces agissements constituent une violation de la législation en vigueur et exposent directement la population à des risques pour la santé.



De son côté, la secrétaire générale du Syndicat des chirurgiens-dentistes, docteur Anna Samb, a dénoncé ce qu’elle qualifie de pratiques relevant d’une dentisterie exercée en dehors de toute légalité, portant atteinte à l’éthique professionnelle, à la santé publique et à la dignité du métier.



Elle a insisté sur les conséquences concrètes observées chez les patients, notamment des brûlures chimiques des gencives, une sensibilité dentaire accrue, la dégradation de l’émail, des infections sévères ainsi que des complications pouvant nécessiter des soins lourds et coûteux, voire entraîner des séquelles durables.



Pour le syndicat, cette mobilisation s’inscrit dans une démarche de protection de la santé publique, de sécurité des citoyens et de respect des lois. Le Syndicat autonome des chirurgiens-dentistes du Sénégal, en collaboration avec l’Ordre et d’autres organisations professionnelles, affirme rester pleinement engagé jusqu’à la disparition de ces pratiques jugées dangereuses.



Enfin, l’Ordre rappelle que l’article premier de la loi n°05-2023 du 13 juin 2023 précise que nul ne peut exercer la profession de chirurgien-dentiste au Sénégal sans être titulaire d’un diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire ou d’un titre reconnu équivalent, conformément à la réglementation en vigueur.

