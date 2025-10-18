Menu
Portugal : Attaqué par des orques, ce marin plonge dans la nuit noire pour ramener son radeau de survie


Rédigé le Vendredi 24 Octobre 2025 à 00:18 | Lu 35 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un voilier transportant une famille avec des enfants a été percuté par un groupe d’orques avant de couler au large du Portugal


Imaginez-vous plonger en mer, à plusieurs dizaines de kilomètres de la terre ferme. Imaginez maintenant le faire en pleine nuit. Et enfin, imaginez-vous devoir le faire quelques minutes après que votre bateau a été attaqué par des orques. Cette folie, le Français Adrien Deparis l’a faite. Pas par acte de bravoure mais pour sauver sa famille, dont le voilier était en train de couler. Ce marin originaire de Mayenne a livré à nos confrères de Ouest-France le récit de cette nuit du vendredi 10 au samedi 11 octobre, quand son voilier a été attaqué par un groupe d’orques au large du Portugal.

Engagé dans une traversée de l’océan Atlantique, l’ancien entrepreneur avait embarqué ses trois filles de 8, 10 et 12 ans et sa compagne à bord de son voilier Ti’faré. Alors que la petite troupe profite du coucher de soleil au large des côtes du Portugal, un premier choc est ressenti au niveau du safran. Une orque vient de percuter leur bateau. Puis d’autres cétacés encerclent le bateau et viennent régulièrement le percuter. Une voie d’eau est découverte. « J’ai compris que le bateau allait couler », a expliqué Adrien Deparis à nos confrères. Les vidéos qu’il a tournées montrent d’ailleurs les cétacés rôdant autour de la coque.


L’ensemble de l’équipage avait enfilé son gilet et le radeau de sauvetage est préparé. Le problème, c’est que l’embarcation va se décrocher et dériver à environ 70 mètres du voilier. Le capitaine n’a pas d’autre choix que de se jeter à l’eau. D’après Ouest-France, les orques sont parties depuis une trentaine de minutes quand le marin plonge dans les eaux sombres, en pleine nuit.

Des « interactions » toujours inexpliquées
Il ramène finalement l’embarcation de survie et embarque sa famille à bord. « Il ne fallait pas trop réfléchir », a-t-il témoigné. Les cinq rescapés seront finalement pris en charge par un navire de pêche avant d’être hélitreuillés par la Marine portugaise et de regagner la terre ferme.


Lat Soukabé Fall

