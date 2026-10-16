Port de Dakar : une cargaison de viande suspecte recherchée avant sa commercialisation

D’après les informations rapportées, l’alerte a été transmise par le Bureau central national d’Interpol à Banjul, en Gambie. La marchandise, transportée à bord du navire AURETTE A, est identifiée par le numéro de conteneur SEGU9649833.Le lot aurait initialement été destiné au marché égyptien, où il aurait été refusé pour des raisons sanitaires. La cargaison aurait ensuite poursuivi son itinéraire dans lasous-région, notamment en passant par la Gambie et la Guinée-Bissau, avant que le navire ne se dirige vers Dakar.Face au risque potentiel, le directeur général de la Police nationale, Mame Seydou Ndour, aurait saisi le directeur du Service national de l’Hygiène, le médecin-colonel Maodo Malick Diop, afin de coordonner les recherches et les mesures de contrôle.Le numéro du conteneur constitue un élément central pour les opérations de traçabilité. Il doit permettre aux services concernés de retrouver la marchandise, de vérifier son statut et de prendre les mesures nécessaires si elle se trouve effectivement dans le circuit portuaire sénégalais.L’enjeu est important pour la santé publique. Une denrée alimentaire déclarée impropre à la consommation ne doit pas être introduite sur le marché sans contrôles et décisions sanitaires appropriés. Les autorités doivent pouvoir vérifier les conditions de conservation, l’état du produit et les documents qui accompagnent son transport.Cette affaire met également en évidence les défis liés au commerce international des produits alimentaires. Lorsqu’une cargaison est refusée dans un pays, sa destination ultérieure et son statut sanitaire doivent faire l’objet d’une traçabilité rigoureuse pour éviter qu’elle ne soit écoulée ailleurs.À ce stade, les informations disponibles ne permettent pas d’affirmer que la viande a été vendue au Sénégal ou consommée par la population. L’alerte porte sur la recherche de la cargaison et la nécessité d’empêcher sa commercialisation avant les vérifications nécessaires.Les résultats des recherches, la localisation du conteneur et les décisions définitives concernant la marchandise restent à confirmer.