Pomme de terre et oignon : gel immédiat des importations annoncé par le ministère du Commerce





Le ministère de l’Industrie et du Commerce a annoncé, vendredi, l’application immédiate d’une mesure portant sur le gel des importations de pomme de terre et d’oignon.



Cette décision fait suite aux conclusions d’une réunion tenue le 13 janvier 2026 au siège de l’Agence de régulation des marchés (ARM). Cette rencontre était dédiée à la préparation de la campagne de commercialisation 2025-2026 de ces deux produits, selon une circulaire du ministère transmise à l’APS.



D’après la même source, la production locale de pomme de terre sera disponible sur le marché à partir du 15 janvier 2026, tandis que celle de l’oignon est attendue à compter du 15 février 2026.



Le document précise également que les dernières statistiques douanières révèlent que les importations prévues sous forme de quotas ont été réalisées à hauteur de 95 %. Les stocks actuellement constitués seraient suffisants pour répondre aux besoins du marché jusqu’à l’arrivée de la production locale.



Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, le gel des importations vise à sécuriser l’écoulement de la production nationale tout en contribuant à la stabilité des prix. Cette mesure a aussi pour objectif d’éviter une surabondance de produits importés au moment de l’entrée sur le marché des récoltes locales.



Toutefois, les autorités invitent les opérateurs économiques disposant de cargaisons déjà en mer ou en cours d’acheminement à se rapprocher rapidement des services compétents afin de définir les modalités de gestion de ces flux.



Le ministère indique enfin compter sur la coopération et la diligence de l’ensemble des acteurs concernés pour assurer une mise en œuvre efficace de cette mesure, dans l’intérêt du marché et du consommateur.

