Samedi 8 Novembre 2025


Le collectif « Ñaxtu National » fait face à un blocage policier à Sacré-Cœur 3, après la décision du préfet de Dakar d’interdire la manifestation pour risque de troubles à l’ordre public.


Police déployée : Mobilisation du « Ñaxtu National » empêchée d’avance

Le collectif du « Ñaxtu National » semble dans l’impossibilité de tenir sa mobilisation prévue au terrain Sacré-Cœur 3. Au moment où ces lignes sont écrites, des éléments de la police sont déjà déployés sur les lieux afin d’empêcher toute tentative de rassemblement, conformément à la décision du préfet de Dakar.

Ce dernier avait en effet refusé l’autorisation demandée par le collectif, invoquant des risques de troubles à l’ordre public. Dans sa réponse officielle, le préfet avait clairement indiqué que la manifestation ne pourrait se tenir ce samedi au lieu choisi.

Cette interdiction place le collectif face à un dilemme, alors que les forces de l’ordre veillent désormais à faire respecter la mesure préfectorale sur le terrain.



Actualité à Thiès

31/10/2025
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

26/10/2025
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

08/11/2025
Kaolack : Un élève définitivement exclu pour usage du téléphone portable en classe
À Kaolack, un élève de 4e de l’école Cheikh Ibrahima de Médina Baye a été exclu définitivement pour avoir utilisé son téléphone en classe, en violation du règlement intérieur interdisant tout usage...

08/11/2025
Rufisque : une veuve victime d’une escroquerie lors d’une fausse loterie de réfrigérateurs
Une veuve de Rufisque a perdu plus de 550 000 F CFA dans une arnaque à la loterie de réfrigérateurs. L’auteur a été condamné à deux ans de prison, dont un an ferme.   Ce qui devait être une...
