Police déployée : Mobilisation du « Ñaxtu National » empêchée d’avance

Le collectif du « Ñaxtu National » semble dans l’impossibilité de tenir sa mobilisation prévue au terrain Sacré-Cœur 3. Au moment où ces lignes sont écrites, des éléments de la police sont déjà déployés sur les lieux afin d’empêcher toute tentative de rassemblement, conformément à la décision du préfet de Dakar.



Ce dernier avait en effet refusé l’autorisation demandée par le collectif, invoquant des risques de troubles à l’ordre public. Dans sa réponse officielle, le préfet avait clairement indiqué que la manifestation ne pourrait se tenir ce samedi au lieu choisi.



Cette interdiction place le collectif face à un dilemme, alors que les forces de l’ordre veillent désormais à faire respecter la mesure préfectorale sur le terrain.

