Podor : un jeune berger décapite son meilleur ami après une dispute

Selon Wal Fadjri, les deux adolescents se trouvaient en brousse pour conduire leurs troupeaux lorsqu’une dispute éclata. Une altercation initiale avait déjà nécessité l’intervention de passants pour les séparer, mais la tension persistait. Plus tard, alors qu’Abdoulaye effectuait sa prière du crépuscule, H. Th. Bâ l’a attaqué avec une machette, lui portant un coup fatal au cou. La violence de l’attaque a provoqué la décapitation immédiate de la victime.



Le meurtrier a pris la fuite, mais sa cavale fut de courte durée. Il a été appréhendé par la gendarmerie à Boké Dialloubé le lendemain, avant d’être transféré et déféré à la Maison d’arrêt et de correction de Saint-Louis. La victime a été enterrée le matin même à Madina Ndiathbé.



Ce drame relance le débat sur la prolifération des armes blanches dans les zones sylvopastorales du nord du Sénégal. Les machettes et autres armes tranchantes y sont couramment utilisées et parfois sources de violences graves.



Les habitants de Madina Ndiathbé restent sous le choc, peinés par la brutalité de l’acte et la perte tragique d’un jeune dont la vie a été fauchée de façon dramatique.

