Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Podor : un jeune berger décapite son meilleur ami après une dispute


Rédigé le Samedi 25 Octobre 2025 à 15:10 | Lu 31 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un meurtre choquant a eu lieu à Madina Ndiathbé, dans le département de Podor, impliquant deux jeunes amis âgés de 18 ans. H. Th. Bâ, jeune berger, a ôté la vie à son meilleur ami, Abdoulaye Ousmane Sow, dans des circonstances effroyables.


Podor : un jeune berger décapite son meilleur ami après une dispute

Selon Wal Fadjri, les deux adolescents se trouvaient en brousse pour conduire leurs troupeaux lorsqu’une dispute éclata. Une altercation initiale avait déjà nécessité l’intervention de passants pour les séparer, mais la tension persistait. Plus tard, alors qu’Abdoulaye effectuait sa prière du crépuscule, H. Th. Bâ l’a attaqué avec une machette, lui portant un coup fatal au cou. La violence de l’attaque a provoqué la décapitation immédiate de la victime.

Le meurtrier a pris la fuite, mais sa cavale fut de courte durée. Il a été appréhendé par la gendarmerie à Boké Dialloubé le lendemain, avant d’être transféré et déféré à la Maison d’arrêt et de correction de Saint-Louis. La victime a été enterrée le matin même à Madina Ndiathbé.

Ce drame relance le débat sur la prolifération des armes blanches dans les zones sylvopastorales du nord du Sénégal. Les machettes et autres armes tranchantes y sont couramment utilisées et parfois sources de violences graves.

Les habitants de Madina Ndiathbé restent sous le choc, peinés par la brutalité de l’acte et la perte tragique d’un jeune dont la vie a été fauchée de façon dramatique.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

L’AICS soutient la jeunesse et la biodiversité dans trois régions clés du Sénégal

Lat Soukabé Fall - 24/10/2025 - 0 Commentaire
L’AICS soutient la jeunesse et la biodiversité dans trois régions clés du Sénégal
L’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) poursuit son engagement au Sénégal avec une série de projets ambitieux dans les régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis, ciblant la...

Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop

Lat Soukabé Fall - 20/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop
Une forte émotion et une ferveur religieuse ont marqué la cérémonie de pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone, ce week-end, à Sampathé, dans la région de Thiès. L’événement a...

Actualités

Mpox et Fièvre de la Vallée du Rift : Thiès enregistre son premier cas, 26 décès recensés au niveau national

- 25/10/2025 - 0 Commentaire
Mpox et Fièvre de la Vallée du Rift : Thiès enregistre son premier cas, 26 décès recensés au niveau national
La région de Thiès vient d’enregistrer son premier cas de Mpox, selon le ministère de la Santé. Le Sénégal compte désormais 302 cas confirmés et 26 décès liés à l’épidémie.   Selon les...

Kaolack : 83 kg de ch@nvre indien saisis lors d’une opération antidrogue à Gamboul Thiogone

- 25/10/2025 - 0 Commentaire
Kaolack : 83 kg de ch@nvre indien saisis lors d’une opération antidrogue à Gamboul Thiogone
La Brigade Régionale des Stupéfiants de Kaolack a saisi 83 kg de chanvre indien à Gamboul Thiogone. Deux présumés trafiquants ont été arrêtés dans le cadre d’une opération menée par l’OCRTIS.  ...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags