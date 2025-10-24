Touba : mise en service de la nouvelle ligne ferroviaire reliant Touba, Mbacké et Ngabou

Menu
L'Actualité au Sénégal

Rédigé le Dimanche 26 Octobre 2025 à 11:46


Le ministre Yankhoba Diémé a inauguré la ligne de chemin de fer Touba–Mbacké–Ngabou. D’une capacité de 240 places par rame, elle assurera 15 voyages quotidiens, facilitant le transport des élèves et réduisant la circulation routière.


Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a inauguré ce samedi à Touba la nouvelle ligne ferroviaire reliant Touba, Mbacké et Ngabou, marquant une étape importante dans la modernisation du transport dans la région du centre.

Composée de plusieurs rames de 240 places chacune, la ligne effectuera quinze trajets par jour, permettant de transporter environ 4 800 passagers quotidiennement, a précisé le ministre lors de la cérémonie tenue à la gare ferroviaire de Touba.

M. Diémé a souligné que la priorité sera donnée aux élèves et étudiants des localités traversées, afin de faciliter leurs déplacements vers les écoles et universités. Ces derniers bénéficieront de tarifs sociaux, avec un ticket à 150 francs CFA et un abonnement mensuel de 5 000 francs, des mesures décidées par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Le ministre a indiqué que 108 cheminots sont mobilisés pour assurer le bon fonctionnement de la ligne, sans compter les emplois indirects générés par son exploitation.

Selon lui, cette nouvelle infrastructure contribuera à désengorger les routes de Touba et Mbacké, à réduire les émissions de carbone et à dynamiser l’économie locale.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du ministre de la Microfinance, Alioune Dione, des secrétaires d’État Bacary Sarr (Culture, Industries créatives et Patrimoine historique) et Momath Talla Ndao (Logement), ainsi que des autorités locales, du vice-président de l’Assemblée nationale, Cheikh Thioro Mbacké, et d’un représentant du khalife général des mourides.




