Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Kolda : Attaque au couteau en pleine rue !


Rédigé le Samedi 25 Octobre 2025 à 15:24 | Lu 30 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Ce samedi 25 octobre 2025, aux alentours de 5 heures du matin, une femme a été victime d’une violente agression au couteau à Kolda, alors qu’elle se rendait à son lieu de travail. Les assaillants, encore inconnus des autorités, l’ont attaquée sans raison apparente, semant la panique dans le quartier.


Kolda : Attaque au couteau en pleine rue !

Rapidement secourue par des passants, la victime a été transportée d’urgence à l’hôpital régional de Kolda, où elle a reçu des soins appropriés. Les médecins confirment que son état est désormais stable et qu’elle est hors de danger.

Cet incident relance les inquiétudes concernant la sécurité dans la région du Fouladou. Les habitants réclament une surveillance accrue et des mesures concrètes pour protéger les citoyens, notamment aux premières heures de la journée.

Les forces de l’ordre ont ouvert une enquête afin d’identifier et de retrouver les auteurs de cette agression. Les autorités locales appellent la population à la vigilance et à signaler tout comportement suspect dans les rues de Kolda.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

L’AICS soutient la jeunesse et la biodiversité dans trois régions clés du Sénégal

Lat Soukabé Fall - 24/10/2025 - 0 Commentaire
L’AICS soutient la jeunesse et la biodiversité dans trois régions clés du Sénégal
L’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) poursuit son engagement au Sénégal avec une série de projets ambitieux dans les régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis, ciblant la...

Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop

Lat Soukabé Fall - 20/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop
Une forte émotion et une ferveur religieuse ont marqué la cérémonie de pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone, ce week-end, à Sampathé, dans la région de Thiès. L’événement a...

Actualités

Mpox et Fièvre de la Vallée du Rift : Thiès enregistre son premier cas, 26 décès recensés au niveau national

- 25/10/2025 - 0 Commentaire
Mpox et Fièvre de la Vallée du Rift : Thiès enregistre son premier cas, 26 décès recensés au niveau national
La région de Thiès vient d’enregistrer son premier cas de Mpox, selon le ministère de la Santé. Le Sénégal compte désormais 302 cas confirmés et 26 décès liés à l’épidémie.   Selon les...

Kaolack : 83 kg de ch@nvre indien saisis lors d’une opération antidrogue à Gamboul Thiogone

- 25/10/2025 - 0 Commentaire
Kaolack : 83 kg de ch@nvre indien saisis lors d’une opération antidrogue à Gamboul Thiogone
La Brigade Régionale des Stupéfiants de Kaolack a saisi 83 kg de chanvre indien à Gamboul Thiogone. Deux présumés trafiquants ont été arrêtés dans le cadre d’une opération menée par l’OCRTIS.  ...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags