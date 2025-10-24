Kolda : Attaque au couteau en pleine rue !

Rapidement secourue par des passants, la victime a été transportée d’urgence à l’hôpital régional de Kolda, où elle a reçu des soins appropriés. Les médecins confirment que son état est désormais stable et qu’elle est hors de danger.



Cet incident relance les inquiétudes concernant la sécurité dans la région du Fouladou. Les habitants réclament une surveillance accrue et des mesures concrètes pour protéger les citoyens, notamment aux premières heures de la journée.



Les forces de l’ordre ont ouvert une enquête afin d’identifier et de retrouver les auteurs de cette agression. Les autorités locales appellent la population à la vigilance et à signaler tout comportement suspect dans les rues de Kolda.

