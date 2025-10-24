Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Expulsée avec ses quatre enfants à Sicap Liberté 3 : le combat d’Aissatou Diatta pour sauver la maison familiale


Rédigé le Vendredi 24 Octobre 2025 à 22:24 | Lu 35 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Veuve depuis 2022, Aissatou Diatta vit un cauchemar à Dakar. Sa belle-sœur aurait vendu la maison familiale sans son accord. Entre trahison, détresse et courage, elle raconte son combat pour la dignité.


Expulsée avec ses quatre enfants à Sicap Liberté 3 : le combat d’Aissatou Diatta pour sauver la maison familiale
À Sicap Liberté 3, quartier populaire de Dakar, la vie suit son cours entre salutations de voisins et rires d’enfants. Mais derrière une façade paisible, une histoire de douleur et d’injustice déchire une famille.
Aissatou Diatta, veuve depuis 2022, y vivait avec ses quatre enfants. Leur maison familiale, symbole de stabilité après la perte du père, s’est transformée en champ de bataille.

« On m’a proposé deux millions pour ma part… Deux millions pour une maison qui vaut vingt ! Je ne pouvais pas accepter », confie-t-elle, la voix brisée.


Avant son décès, le mari d’Aissatou se querellait souvent avec sa sœur au sujet de la maison héritée de leurs parents. Des disputes fréquentes, bruyantes, connues de tout le voisinage.
Après sa mort, les rancunes n’ont pas disparu. Au contraire, elles se sont aggravées.

« Mon mari disait toujours : “Ma sœur veut tout contrôler.” Je pensais qu’après sa mort, la famille allait nous protéger. J’avais tort », soupire Aissatou.


Tout bascula un matin. La belle-sœur d’Aissatou se présenta, accompagnée d’hommes venus la faire partir.

«Les enfants pleuraient, nos affaires étaient jetées dehors », raconte-t-elle en essuyant ses larmes.

L’objectif : la faire signer un document de cession de part. Une signature qu’elle a toujours refusée.

« Mon mari avait sa part. Moi, j’ai mes droits. Je ne laisserai pas passer ça », répète-t-elle avec détermination.


Les quatre enfants, portent aujourd’hui le poids de cette crise. Depuis l’expulsion, ils peinent à dormir, refusent de manger et craignent de retourner à la maison.


Pour Aissatou, il ne s’agit plus seulement de défendre une maison, mais de sauver ses enfants du traumatisme d’une injustice familiale.

« Je ne peux pas attendre. Mes enfants ne doivent pas payer pour ces conflits », déclare-t-elle, le regard déterminé.

« Vous n’aurez pas ce que vous voulez, pas tant que j’aurai la force de protéger mes enfants », lui a répondu Aissatou, courageuse malgré la peur.

« Pour mes enfants, je vais me battre jusqu’au bout. Nous avons le droit de rester ici », assure-t-elle.

Son histoire, malheureusement, n’est pas un cas isolé. Au Sénégal, les litiges familiaux liés à l’héritage continuent de briser des vies, souvent au détriment des femmes et des enfants.


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

L’AICS soutient la jeunesse et la biodiversité dans trois régions clés du Sénégal

Lat Soukabé Fall - 24/10/2025 - 0 Commentaire
L’AICS soutient la jeunesse et la biodiversité dans trois régions clés du Sénégal
L’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) poursuit son engagement au Sénégal avec une série de projets ambitieux dans les régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis, ciblant la...

Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop

Lat Soukabé Fall - 20/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop
Une forte émotion et une ferveur religieuse ont marqué la cérémonie de pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone, ce week-end, à Sampathé, dans la région de Thiès. L’événement a...

Actualités

Sénégal – Escroquerie à l’ambassade d’Irak : 502 millions de FCFA détournés

Lat Soukabé Fall - 24/10/2025 - 0 Commentaire
Sénégal – Escroquerie à l’ambassade d’Irak : 502 millions de FCFA détournés
Une affaire d’escroquerie d’envergure secoue l’ambassade d’Irak à Dakar. Le chargé d’affaires, Mohamed Khalaf A. Jaleel, a été victime d’une fraude ayant coûté la somme colossale de 502 millions de...

Parcelles Assainies : arrestation d’un escroc impliqué dans un trafic de migrants vers l’Australie

- 24/10/2025 - 0 Commentaire
Parcelles Assainies : arrestation d’un escroc impliqué dans un trafic de migrants vers l’Australie
Un homme a été arrêté aux Parcelles Assainies pour escroquerie et trafic de migrants après avoir trompé plusieurs victimes avec de fausses promesses de voyage vers l’Australie.   Les éléments...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags